Лукашенко в преддверии Дня независимости помиловал 16 осужденных за преступления
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в преддверии Дня Независимости страны помиловал 16 осужденных, совершивших различные преступления, в том числе экстремистской направленности. Об этом говорится на официальном сайте белорусского лидера.
По данным пресс-службы главы государства, среди тех, кто был помилован, восемь женщин и восемь мужчин, трое из которых старше 50 лет. У двух человек есть хронические заболевания, один — инвалид.
У девяти помилованных есть несовершеннолетние дети. Все эти люди раскаялись в содеянном и взяли на себя обязательство не нарушать закон.
Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко помиловал 30 осужденных за преступления протестной направленности. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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