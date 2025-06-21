«Какие люди! Привет, дорогой!»: Лукашенко эмоционально поприветствовал Келлога в Минске
Лукашенко поприветствовал Кита Келлога в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретил посетившую Минск американскую делегацию во главе со спецпосланником лидера США Дональда Трампа Китом Келлогом как старых знакомых, сообщило издание «Лента.ру».
«Какие люди! Привет, дорогой!», — отметил Александр Лукашенко.
Так белорусский лидер обратился к одному из членов американской делегации, который в ответ назвал его «my friend» и представил спецпосланнику Дональда Трампа.
Когда Лукашенко знакомили с Келлогом, президент Белоруссии задался риторическим вопросом: «Кто его не знает? Самое медийное лицо в последнее время!».
Отмечалось, что Кит Келлог стал наиболее высокопоставленным американским чиновником, который посетил Белоруссию за последние годы.
О планах спецпосланника президента США посетить Минск для встречи с Александром Лукашенко стало известно 18 июня. Целью визита Reuters, ссылаясь на информаторов, называло придание импульса переговорам Москвы и Киева. При этом точная повестка встречи была неизвестна.