Глава РБ Лукашенко: в событиях в Карабахе, виновато только руководство Армении

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В происходящих в Нагорном Карабахе событиях виновато только руководство Армении, заявил глава РБ Александр Лукашенко, пишет РИА Новости.
Белорусский лидер отметил, что лично предлагал руководству армянской республики отдать территории азербайджанцам, когда руководители других стран молчали или были против такого развития ситуации. По утверждению Лукашенко, «на тех территориях никто не жил».
Политик также заявил, что призывал руководство Армении к миру в регионе, но там решили иначе.
Лукашенко добавил, что ранее он обсуждал урегулирование ситуации в Карабахе с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Глава Белоруссии резюмировал, что РБ помогала армянской стороне в различных сферах и хотела «добрых отношений», но Ереван принял решение повернуться к Западу.
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Политик также заявил, что призывал руководство Армении к миру в регионе, но там решили иначе.
Лукашенко добавил, что ранее он обсуждал урегулирование ситуации в Карабахе с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Глава Белоруссии резюмировал, что РБ помогала армянской стороне в различных сферах и хотела «добрых отношений», но Ереван принял решение повернуться к Западу.
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Никита Кротов