Фото: сайт НАТО
НАТО распадется через десять лет из-за ставки Турции на Евразию, считает экс-разведчик США Скотт Риттер в беседе с YouTube-каналом Through the eyes of. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, турецкая сторона хочет полностью присоединиться к БРИКС.
«Это — конец НАТО. Это — смерть НАТО. Я думаю, что НАТО распадется менее чем через десять лет», — прокомментировал Риттер.Он добавил, что Евросоюз, который не принимает Турцию уже несколько десятков лет, распадется еще быстрей.
«Турция, по сути, заявила: мы не хотим быть частью ни одного из этих тонущих кораблей (НАТО и ЕС. — Прим. ред.), мы уходим с тонущего Титаника и садимся на новый большой круизный лайнер, потому что это будет грандиозная вечеринка», — резюмировал бывший разведчик.
Известно, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган приедет в Казань на саммит БРИКС. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин назвал последствия, если Запад решит напрямую участвовать в конфликте на Украине.
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Никита Кротов