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Путин предостерег Запад от прямого участия в конфликте на Украине

Путин: РФ ответит в случае прямого участия Запада в конфликте на Украине
12 сентября 2024, 21:19
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Если западные страны решат напрямую участвовать в конфликте на Украине, то Россия примет решения, исходя из угроз, создаваемых для нее таким образом, сообщил журналистам российский лидер Владимир Путин.


«Прямое участие (стран Запада в конфликте на Украине — ред.) — это уже существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией», — сказал президент.
Ранее украинский аналитик Олег Соскин предположил, что президент США Джо Байден не даст Украине пользоваться дальнобойными ракетами Запада для ударов по российским территориям. Эксперт отмечал, что западные союзники Киева разуверились в ВСУ.

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«Грандиозная вечеринка»: стало известно, когда распадется НАТО
Экс-разведчик США Риттер: НАТО распадется через десять лет
12 сентября 2024, 21:37

Фото: сайт НАТО

НАТО распадется через десять лет из-за ставки Турции на Евразию, считает экс-разведчик США Скотт Риттер в беседе с YouTube-каналом Through the eyes of. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, турецкая сторона хочет полностью присоединиться к БРИКС.
«Это — конец НАТО. Это — смерть НАТО. Я думаю, что НАТО распадется менее чем через десять лет», — прокомментировал Риттер.
Он добавил, что Евросоюз, который не принимает Турцию уже несколько десятков лет, распадется еще быстрей.

«Турция, по сути, заявила: мы не хотим быть частью ни одного из этих тонущих кораблей (НАТО и ЕС. — Прим. ред.), мы уходим с тонущего Титаника и садимся на новый большой круизный лайнер, потому что это будет грандиозная вечеринка», — резюмировал бывший разведчик.

Известно, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган приедет в Казань на саммит БРИКС. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин назвал последствия, если Запад решит напрямую участвовать в конфликте на Украине.

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На Украине высказались об ударах по территории РФ
Аналитик Соскин: Байден не даст Украине бить по территории РФ
12 сентября 2024, 21:04

Глава Белого дома Джо Байден не даст Украине наносить удары оружием Запада по РФ, заявил на своем YouTube-канале экс-советник Кучмы, аналитик Олег Соскин.
«Байден не даст никакого согласия, чтобы Зеленский (экс-президент Украины — прим.ред.) бил этими ракетами. Они видят, что давай Зеленскому, что не давай — всегда только хуже будет», — прокомментировал эксперт.
Он добавил, что у Запада уже нет иллюзий относительно способности украинской армии вести боевые действия, в то время как на Украине их уже нечем вести, а средства для выплаты денег боевикам отсутствуют.

«Они все уже настроены на то, что надо эту «зеленую» лавочку закрывать, что пора уже садиться за переговоры, надо договариваться на каких-то условиях с (президентом России Владимиром. — Прим. ред.) Путиным. Ну, конечно, за счет Украины», — резюмировал Соскин.

Ранее сообщалось, что Зеленский вновь пожаловался на западных союзников, а те, если и разрешат бить по РФ дальнобойными ракетами, то только не своими.

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Стало известно, какое решение могут принять США об ударах ВСУ по РФ
Times: США могут разрешить ВСУ удары по РФ ракетами Британии и Франции
12 сентября 2024, 20:47

Фото: istockphoto/Jon Rehg

США могут разрешить Киеву пользоваться для ударов по РФ дальнобойными ракетами Франции и Великобритании, но не ракетами американской стороны, пишет издание Times, ссылаясь на источники.
«…США могут не разрешить Украине использовать свою самую дальнобойную версию (американской) баллистической ракеты ATACMS по целям за границей (РФ) в надежде предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта», — сказано в материале.
Известно, что до этого обозреватели The Guardian, ссылаясь на источник в британском правительстве, писали, что решение разрешить Киеву использовать ракеты Storm Shadow для ударов вглубь РФ уже приняли, но в ближайшее время о нем официально не объявят.

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#новости
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На сайте финансируемого Киевом института нашли эфиры Соловьева
RT: На сайте финансируемого Киевом института нашли эфиры Соловьева
12 сентября 2024, 20:30

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Выпуски программы «Соловьев LIVE» с журналистом Владимиром Соловьевым обнаружили на сайте Украинского института национальной памяти, который финансируется киевским режимом.
Как пишет RT, платформу института запустили в 2020 году, вместе с контентом об исторических событиях украинской республики там есть материалы на русском языке, где участвуют российские медиаперсоны. Например, лекции экс-главы Минкульта РФ Владимира Мединского, посвященные преступлениям националистических формирований Украины.

По предположениям экспертов, эти видео могли добавить хакеры или сотрудники института, которые не согласны с политикой киевского режима.

Украинская власть с 2014 года переименовала более полутысячи улиц Киева, связанных, по мнению законодателей Незалежной, с советским и российским прошлым.

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#россия
#украина
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#журналисты
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Познер рассказал, что от него требовали на западном ТВ для устройства на работу
Познер отказался от работы на западном ТВ из-за просьб высказаться о Путине
12 сентября 2024, 18:49

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Телеведущий и журналист Владимир Познер заявил, что отказался от работы на западном ТВ из-за просьб высказаться о президенте России Владимире Путине и политике. Об этом он рассказал в беседе с Forbes. Страну и телеканал, которые выдвинули ему подобные требования, он называть не стал.
«Условие такое: «Вы должны поначалу высказаться по поводу Путина и по поводу политики», причем определенным образом. Я сказал: «Слушайте, это же не журналистика, это совсем другое». Говорят: «Вот такие условия». Я сказал: «Нет. Спасибо большое, я — нет», — пояснил он.
Познер также добавил, что тоскует по работе на телевидении и очень хочет вернуться в эфир, однако «так сложилось», что работать он пока не может.
«Я хочу, но вы знаете, не всегда все можно, что хочешь. Приходится иногда идти на некоторые компромиссы или признать даже поражение», — отметил телеведущий.
Ранее певица Кристина Орбакайте заявила, что дала последний концерт в России и пообещала встретиться с публикой «когда-нибудь в лучшей жизни». Дочь Пугачевой, которая уже долгое время живет в США и приезжает на родину только на заработки, добавила, что всегда была рядом со своей публикой даже в самые трудные времена.

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#телевидение
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Запад посчитал атаку ВСУ на Курскую область ошибкой
Le Monde: Запад медлит с разрешением ударов по РФ из-за ошибок ВСУ
12 сентября 2024, 18:42

Фото: iStock/Silent_GOS

Промедление руководств стран Запада с решением по ударам дальнобойным оружием по России связано с ошибками ВСУ на поле боя и вторжением в Курскую область. Об этом пишет французская газета Le Monde, ссылаясь на собственные источники.
«Нападение (на Курскую область – ред.) застало врасплох западных партнеров Украины, которые теперь требуют Киев уточнить свою стратегию в конфликте. Запад беспокоится, что конфликт перекинется за пределы Украины, в частности, на Польшу и Латвию», — говорится в статье.

Издание также приводит слова профессора Центра изучения военных конфликтов при Университете Южной Дании Оливье Шмитта, который считает, что Киев вряд ли в ближайшее время получит разрешение на удары по территории России. По его словам, предвыборная кампания в США, политический кризис во Франции и Германии, где канцлер Олаф Шольц не желает эскалации конфликта, указывают на то, что скорых решений на этот счет не будет.

Издание The New York Times также сообщает, что в США не ждут скорых изменений подхода к ограничениям на использование киевским режимом американских вооружений для атак российских территорий.

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NYT: в США не ждут, что подход к ограничениям на удары ВСУ по РФ скоро изменится
12 сентября 2024, 18:23

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

В США не ждут скорых изменений подхода к ограничениям на использование киевским режимом американских вооружений для атак российских территорий, сообщает издание The New York Times, ссылаясь на чиновников.
«И остается неясным, разрешит ли администрация Байдена запускать JASSM по территории России, в отличие от Крыма (и новых регионов РФ — прим. ред.)», — сказано в публикации.
Журналисты подчеркнули, что итоговое решение будет принимать нынешний глава Белого дома.

В Кремле отмечали, что решение разрешить Украине бить дальнобойными ракетами по РФ Запад, скорее всего, уже принял.

При этом западные журналисты всерьез опасаются, что, если решение будет положительным, это может привести к концу света.

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#мир
#сша
#украина
#россия
#оружие
#всу
#новости
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Лукашенко заявил о готовности Белоруссии нормализовать отношения с Польшей
12 сентября 2024, 18:20

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности республики нормализовать отношения с Польшей «хоть завтра». С такими словами он выступил на встрече с представителями разных национальностей, живущих в Белоруссии.
«Мне перед нашими поляками, перед вами, абсолютно не стыдно. Мы готовы хоть завтра нормализовать с ними отношения», — пояснил белорусский лидер.
Лукашенко вместе с тем перечислил несколько решений Польши, которые, наоборот, мешают налаживанию двух стран. Одним из таких решений он назвал закрытие погранпереходов.
«Ведь там по живому граница проходила. На могилу нельзя попасть. Если наш поляк занимает какую-то конструктивную позицию, он в Польше враг. Почему? Поэтому вам не должно быть стыдно за ту политику, которую мы проводим в отношении Польши», — возмутился президент.
Он также добавил, что, если в Польше произойдет что-то похожее на украинский конфликт, последствия ощутит и Белоруссия.
«Если, не дай бог, что-нибудь случится в Польше, как в Украине, нам легко не будет. Но они должны понимать, что нас на колени поставить невозможно. Это пустое дело. Это потратить деньги, а, не дай бог, погубят людей», — подчеркнул Лукашенко.
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#отношения
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#лукашенко
#польша
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Губернатор Тульской области подписал указ об отставке правительства региона
12 сентября 2024, 17:49

Фото: istockphoto/Kanizphoto

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал указ об отставке правительства региона. Об этом сообщает пресс-служба руководства области.
«В соответствии с уставом Тульской области губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал указ об отставке Правительства Тульской области», — указано в публикации.
Дополнительно отмечается, что нынешние члены правительства Тульской области будут и дальше работать на своих местах, пока не будет сформирован новый состав. Его, согласно региональному закону, Миляев должен утвердить в течение месяца.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин своим указом внес изменения в состав Государственного совета. Среди их числа оказался, в том числе, губернатор Дмитрий Миляев.

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