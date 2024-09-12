Путин предостерег Запад от прямого участия в конфликте на Украине

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Если западные страны решат напрямую участвовать в конфликте на Украине, то Россия примет решения, исходя из угроз, создаваемых для нее таким образом, сообщил журналистам российский лидер Владимир Путин.
«Прямое участие (стран Запада в конфликте на Украине — ред.) — это уже существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией», — сказал президент.Ранее украинский аналитик Олег Соскин предположил, что президент США Джо Байден не даст Украине пользоваться дальнобойными ракетами Запада для ударов по российским территориям. Эксперт отмечал, что западные союзники Киева разуверились в ВСУ.
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