Глава Белого дома Джо Байден не даст Украине наносить удары оружием Запада по РФ, заявил на своем YouTube-канале экс-советник Кучмы, аналитик Олег Соскин.
«Байден не даст никакого согласия, чтобы Зеленский (экс-президент Украины — прим.ред.) бил этими ракетами. Они видят, что давай Зеленскому, что не давай — всегда только хуже будет», — прокомментировал эксперт.Он добавил, что у Запада уже нет иллюзий относительно способности украинской армии вести боевые действия, в то время как на Украине их уже нечем вести, а средства для выплаты денег боевикам отсутствуют.
«Они все уже настроены на то, что надо эту «зеленую» лавочку закрывать, что пора уже садиться за переговоры, надо договариваться на каких-то условиях с (президентом России Владимиром. — Прим. ред.) Путиным. Ну, конечно, за счет Украины», — резюмировал Соскин.
Ранее сообщалось, что Зеленский вновь пожаловался на западных союзников, а те, если и разрешат бить по РФ дальнобойными ракетами, то только не своими.
Читайте также:
На сайте финансируемого Киевом института нашли эфиры Соловьева
Познер рассказал, что от него требовали на западном ТВ для устройства на работу
Запад посчитал атаку ВСУ на Курскую область ошибкой
Никита Кротов