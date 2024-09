На Украине высказались об ударах по территории РФ

НАТО распадется через десять лет из-за ставки Турции на Евразию, считает экс-разведчик США Скотт Риттер в беседе с YouTube-каналом Through the eyes of. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, турецкая сторона хочет полностью присоединиться к БРИКС.