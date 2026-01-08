«Все там было»: Лукашенко высказался насчет похищения Мадуро
Лукашенко связал похищение Мадуро с предательством и сговором
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что похищение главы Венесуэлы Николаса Мадуро стало возможным из‑за предательства и сговора.
Об этом он сообщил журналистам «Белта» после церемонии вручения премии «За духовное возрождение».
«Там был сговор, и там было предательство. Все там было», — произнес Лукашенко.
3 января 2026 года Вооружённые силы США атаковали Венесуэлу и захватили Николаса Мадуро вместе с женой. 5 января 2026 года в отношении венесуэльского лидера начался судебный процесс по обвинениям, связанным с созданием наркокартеля. При этом рассмотрение дела по существу ожидается не ранее 2027 года.
Исполняющей обязанности лидера Венесуэлы назначили вице‑президента Делси Родригес.