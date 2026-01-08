Трамп ответил, сколько США будут контролировать Венесуэлу
Трамп: США могут контролировать Венесуэлу дольше года
Контроль США над Венесуэлой может продлиться дольше года. Об этом заявил президент Дональд Трамп в интервью газете The New York Times.
Американский лидер отметил, что это покажет «только время», и не исключил, что влияние США на Венесуэлу будет оказываться годами. В беседе с ним журналисты назвали сроки в три месяца, полгода или дольше.
«Я бы сказал, гораздо дольше», — ответил им Трамп.Он также признался, что опасался провала операции по задержанию Николаса Мадуро, сравнивая возможный неудачный исход с «катастрофой Джимми Картера» 1980 года.
Ранее Трамп заявил о намерении добиться снижения мировых цен на нефть до 50 долларов за баррель. Вместе с тем он анонсировал план по установлению контроля над венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA.