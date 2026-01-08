Трамп ответил, сколько США будут контролировать Венесуэлу

08 января 2026, 11:36

Трамп: США могут контролировать Венесуэлу дольше года

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Контроль США над Венесуэлой может продлиться дольше года. Об этом заявил президент Дональд Трамп в интервью газете The New York Times.





Американский лидер отметил, что это покажет «только время», и не исключил, что влияние США на Венесуэлу будет оказываться годами. В беседе с ним журналисты назвали сроки в три месяца, полгода или дольше.

«Я бы сказал, гораздо дольше», — ответил им Трамп.