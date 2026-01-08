Власти Венесуэлы назвали число погибших при вторжении США
Вторжение США в Венесуэлу привело к гибели 100 человек. Об этом заявил министр внутренних дел латиноамериканского государства Диосдадо Кабельо.
По его словам, ещё 100 человек получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших, как утверждает министр, президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес, которых американские силовики захватили и вывезли из страны.
Напомним, в ночь на 3 января армия США нанесла серию ударов по Каракасу. По информации американским СМИ, главу государства будут судить за якобы военные преступления и наркотерроризм.
Ранее стало известно, что танкер «Маринера», захваченный береговой охраной США, изначально шёл под флагом Гайаны.
