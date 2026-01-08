Власти Венесуэлы назвали число погибших при вторжении США

08 января 2026, 05:23

МВД Венесуэлы: 100 человек погибли в результате атаки США на Каракас

Фото: iStock/GummyBone

Вторжение США в Венесуэлу привело к гибели 100 человек. Об этом заявил министр внутренних дел латиноамериканского государства Диосдадо Кабельо.