Рубио озвучил части трехэтапного плана США по Венесуэле

07 января 2026, 20:47

Рубио: США восстановят экономику Венесуэлы после военной операции

Фото: istockphoto/rarrarorro

Госсекретарь США Марко Рубио 7 января представил трехэтапный план Вашингтона по Венесуэле, цель которого — стабилизировать обстановку и не допустить скатывания страны в хаос. Данные приводят «Известия».