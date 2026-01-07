Рубио озвучил части трехэтапного плана США по Венесуэле
Госсекретарь США Марко Рубио 7 января представил трехэтапный план Вашингтона по Венесуэле, цель которого — стабилизировать обстановку и не допустить скатывания страны в хаос. Данные приводят «Известия».
По словам Рубио, первый этап предполагает стабилизацию. США намереваются задействовать режим «карантина» и санкционные меры, а также готовятся к соглашению об изъятии из Венесуэлы 30–50 млн баррелей нефти, оказавшейся застрявшей в стране.
Как отметил госсекретарь, выручку планируется распределять под контролем и направлять на благо народа. Второй этап — «восстановление» — включает открытие венесуэльского рынка для западных компаний и запуск процесса национального примирения.
Третий этап, «переходный», частично будет идти параллельно со «восстановлением». Рубио пообещал раскрыть дополнительные детали в ближайшие дни.
