Лукашенко высказался о готовности Белоруссии принять трудовых мигрантов
Лукашенко: Белоруссия готова принять уважающих страну трудовых мигрантов
Белоруссия готова принять уважающих республику трудовых мигрантов. Такое заявление сделал глава страны Александр Лукашенко.
Политика цитирует агентство Белта. Перед этим глава государства говорил о необходимости привлечения иностранных специалистов для недопущения существенного дефицита трудовых ресурсов.
«Это не значит, что любой к нам приедет и будет творить все то, что ему захочется. Мы готовы здесь принять всех тех, кто хочет работать, кто уважает наше государство и народ. Кто хочет вести себя достойно и работать. И последнее слово в этом должны сказать послы в тех государствах, откуда они сюда приедут», — сказал белорусский лидер.Лукашенко добавил, что лично контролирует ситуацию с мигрантами в стране. Он резюмировал, что необходимо повышение производительности труда в три раза силами самих граждан Беларуси.