Власти Таиланда закрыли границу с Камбоджей на фоне обострения конфликта
Власти Таиланда приняли решение закрыть все пограничные пункты на границе с Камбоджей на фоне очередного обострения конфликта, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на официального представителя тайского правительственного Временного центра по обеспечению безопасности на границе с Камбоджей контр-адмирала Сурасана Конгсири.
Напомним, что между Таиландом и Камбоджей в четверг, 24 июля, происходит эскалация. Конфликт начался в 07:45 (03:45 по московскому времени) с перестрелки между военнослужащими сухопутных войск на спорном участке. Как сообщил контр-адмирал Конгсири, бои происходили по меньшей мере в шести местах.
Также, по данным Reuters, Таиланд ответил Камбодже на обстрел территории из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Тайские военные проинформировали, что шесть истребителей F-16 успешно поразили тяжёлое вооружение камбоджийской армии. Кроме того, Бангкок отозвал своего посла из Пномпеня и намерен выслать представителя Камбоджи из Таиланда.
Конфликт между Таиландом и Камбоджей вспыхнул ещё в мае, когда между военными двух стран на границе произошла перестрелка. В результате погиб один солдат камбоджийской армии.
Причиной эскалации стали спорные приграничные территории со старинными памятниками кхмерской архитектуры — храмами Прэахвихеа и Та Моан Тхом. Известно, что в 1950-х годах Таиланд аннексировал район храма Прэахвихеа. В 1962 году арбитражный суд ООН принял решение оставить территорию Камбодже, но Таиланд такое положение дел не устроил, из-за чего периодически возникают конфликты.
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