Власти Таиланда закрыли границу с Камбоджей на фоне обострения конфликта

24 июля 2025, 09:38

Таиланд закрыл пограничные пункты на границе с Камбоджей на фоне эскалации

Фото: iStock/BABAOUI CHOUAAIB

Власти Таиланда приняли решение закрыть все пограничные пункты на границе с Камбоджей на фоне очередного обострения конфликта, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на официального представителя тайского правительственного Временного центра по обеспечению безопасности на границе с Камбоджей контр-адмирала Сурасана Конгсири.