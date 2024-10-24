Лукашенко высмеял заявление Зеленского о завершении конфликта в 2025 году

Фото: Сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко скептически отреагировал на заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что конфликт с Россией может завершиться в 2025 году.
По словам Александра Лукашенко, подобные высказывания являются лишь желанием Зеленского, не основанным на реальных обстоятельствах.
Лукашенко добавил, что, по мнению специалистов, конфликт в 2024 году завершён не будет, и высказывания Зеленского он назвал несерьезными. Ранее Зеленский заявил, что конфликт на Украине может закончиться в 2025 году, если его «план победы» будет реализован.
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«Вылезти из бункера и ляпнуть что-то, не ориентируясь в реальности, — это легко. Он [Зеленский] вылазит и говорит что-то. Пусть хотя бы с ближайшими людьми посоветуется», — отметил Лукашенко, комментируя прогноз Зеленского о сроках окончания специальной военной операции (СВО). Его слова приводит агентство БЕЛТА.
Лукашенко добавил, что, по мнению специалистов, конфликт в 2024 году завершён не будет, и высказывания Зеленского он назвал несерьезными. Ранее Зеленский заявил, что конфликт на Украине может закончиться в 2025 году, если его «план победы» будет реализован.
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Елена Перлова