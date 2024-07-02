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Названы пять фатальных ошибок Запада по Украине

Косачев: Запад допустил пять фатальных ошибок в контексте кризиса на Украине
02 июля 2024, 11:16
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Западные союзники Украины допустили пять фатальных ошибок в контексте конфликта. Об этом в беседе с aif.ru рассказал зампред Совфеда Константин Косачев. Он отметил отсутствие признаков, что инициативы российской стороны услышаны.
«И, с моей точки зрения, это пятая фатальная ошибка, которую допускает Запад в контексте украинского кризиса», — сказал собеседник, добавив, что последствия такого решения коллективного Запада будут на совести оппонентов РФ «целиком и полностью».

А первая же ошибка в том, по словам эксперта, что Запад не отреагировал на украинский госпереворот в 2014 году. Косачев подчеркнул, что гарантами между оппозиционерами и тогдашним главой республики Виктором Януковичем были Франция, Германия и Польша.



«Но, когда последняя их нарушила и пошла на госпереворот, Запад смолчал и тем самым вверг Украину в тяжелейший кризис», — прокомментировал Косачев.

Второй ошибкой зампред Совфеда считает отказ западных стран признать, что Крым и Севастополь изменили свой статус после украинского госпереворота. Кроме того, их уход к России стал «выражением волеизъявления жителей этих регионов, а не их «российской оккупацией».

Третья ошибка Запада заключается в его непризнании «гражданской войны» на юго-востоке республики, когда жители Новороссии отказались «признать госпереворот в Киеве и заявили о своих правах».

Если бы эти права были соблюдены, граждане были бы готовы, по мнению Косачева, признать украинскую территориальную целостность. Но в Киеве пошли против минских соглашений, что привело к потере этой целостности.

И четвертая ошибка в том, что Запад отказался принять предложения России в конце 2021 года. Тогда Штаты и Североатлантический альянс потеряли последнюю возможность избежать спецоперации, заключил политик.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года.

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Китай обвинил НАТО во вмешательстве во внутренние дела страны
МИД КНР: НАТО следует задуматься о своей роли в украинском кризисе
02 июля 2024, 11:07

Фото: istock/Fotonen

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявил, что НАТО следует задуматься о своей роли в коренных причинах конфликта на Украине и о том, что Североатлантический альянс сделал для безопасности в Европе и мире.
«НАТО следует задуматься о коренных причинах украинского кризиса и о том, что организация сделала для мира и безопасности в Европе и во всем мире вместо того, чтобы уклоняться от ответственности, перекладывая вину за конфликты на другие стороны», — сказала Мао Нин в ходе брифинга.

Она добавила, что КНР выступает против вмешательства блока во внутренние дела страны, объясняя это «идеологическими вопросами». Политик подчеркнула, что Китай не согласится с таким подходом, так как идеологические вопросы используются с целью создания конфликтов, обострения напряженности, и провоцирования конфронтации.

«Фактически НАТО продолжает бросать вызов КНР, вмешиваться в ее внутренние дела, искажая и дискредитируя внутреннюю и внешнюю политику Китая, а также серьезно бросая вызов его интересам», — заключила Мао Нин.

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Си Цзиньпин выступил против гегемонии и поддержал многополярность мира
02 июля 2024, 10:45

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Пекин против гегемонии, поэтому Китай готов продвигать равноправие и мировую многополярность. Об этом в преддверии визита в Казахстан с официальным визитом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
«Перед лицом беспрецедентных изменений, эпохальных и исторических перемен китайская сторона готова вместе с казахстанской стороной создать новые возможности в минуты кризиса и открыть новые перспективы в период перемен», — цитирует политика агентство Казинформ.

Лидер Китая сделал акцент в том числе и на усилиях Республики Казахстан (РК) в защите независимости, включая территориальную целостность. Си Цзиньпин резюмировал, что у РК свой путь государственного развития.

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Bloomberg: российские подлодки были замечены вблизи берегов Великобритании
02 июля 2024, 10:20

Фото: istockphoto / vorminbeeld

За последние годы российские атомные подводные лодки класса «Кило», известные также как «Варшавянки», дважды проводили операции в Ирландском море.
Великобритания была вынуждена усилить меры по защите своих территориальных вод, о чём сообщило агентство Bloomberg.

«Российские ударные подводные лодки с начала 2022 года как минимум дважды совершали миссии в Ирландском море, что считается беспрецедентным шагом, вынудившим британских военных принимать меры по защите территориальных вод. Масштабы передвижений российских подлодок значительно превысили то, что британские власти наблюдали ранее», — говорится в материале.

Кроме того, американские военные также следят за действиями российского флота в этом районе. Подлодки класса «Кило» могут нести крылатые ракеты «Калибр», торпеды и морские мины, что вызывает беспокойство в Британии.

В последние годы британские и ирландские СМИ уже писали о «преследовании» российских подводных лодок у берегов Соединённого Королевства.

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MTI:Премьер Венгрии Орбан прилетел в Киев на переговоры с Зеленским

Премьер-министр Австралии не планирует участвовать в саммите НАТО

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MTI:Премьер Венгрии Орбан прилетел в Киев на переговоры с Зеленским
02 июля 2024, 09:59

Фото: РИА Новости/Стрингер

На переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским прибыл венгерский премьер Виктор Орбан. Об этом сообщило агентство MTI, ссылаясь на пресс-секретаря Орбана Берталана Хаваши.
«Главная тема встречи — возможность достижения мира», — сказал секретарь, добавив, что политики рассмотрят вопросы о двусторонних отношениях государств.

До этого Орбан отмечал, что Венгрия не поддерживает ни Россию, ни Украину, ее интересует лишь урегулирование конфликта.

Также он говорил, что, если экс-президент США Дональд Трамп победит на выборах, украинский конфликт закончится. По словам премьер-министра, «рано или поздно начнутся переговоры России и США», а европейской стороне стоит подумать, «кто и как в таком случае будет представлять ее интересы».

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Премьер-министр Австралии не планирует участвовать в саммите НАТО
02 июля 2024, 09:49

Фото: istockphoto / SeventyFour

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе не примет участие в саммите НАТО, который пройдёт в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Об этом стало известно из сообщения Sky News Australia.
Австралию на саммите будет представлять вице-премьер и министр обороны Ричард Марлз.

«Некоторые представители оппозиции раскритиковали решение Альбанезе, считая, что его присутствие на встрече Североатлантического альянса было бы важно с точки зрения национальных интересов страны и вопросов мировой безопасности», — отметили в издании.

Ранее премьер и вице-премьер Австралии отказались посетить саммит по Украине, который состоялся 15–16 июня на курорте Бюргеншток в Швейцарии. Вместо них австралийскую делегацию представлял министр системы страхования инвалидов Билл Шортен.

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Sohu: Глава МИД РФ Лавров проучил Сербию за обман России
02 июля 2024, 09:21

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выразил недовольство поставками оружия Сербии западным странам. Об этом сообщило китайское издание Sohu.
Сербия исторически стремилась поддерживать дружеские отношения с Россией.

Однако недавно стало известно, что Сербия поставляет оружие западным странам, которое впоследствии может быть использовано против России. Президент страны Александр Вучич подтвердил эту информацию, отметив, что Сербия действует в своих национальных интересах.

«В то же время, когда в Сербии началось обсуждение возможности вступления в БРИКС, Сергей Лавров заявил, что принятие новых членов в организацию временно приостановлено. Это решение было расценено экспертами из Китая как обман России, поскольку ранее Сербия позиционировала себя как нейтральная сторона.», — сообщили в издании.

По мнению экспертов из КНР, после заявления Сергея Лаврова у Сербии могут возникнуть проблемы с вступлением в БРИКС. Журналисты сделали вывод, что таким образом страна поплатилась за попытку поддерживать отношения с разными странами.

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#сергей лавров
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Венесуэла возобновит прямые переговоры с США
Президент Мадуро заявил, что Венесуэла возобновит прямой диалог с США
02 июля 2024, 07:14

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство страны возобновит прямой диалог с США. Об этом политик сообщил в эфире своей телепрограммы «С Мадуро +», передает РИА Новости.
Лидер государства подчеркнул, что Венесуэла на протяжении двух месяцев получала предложения от американского правительства о возобновлении переговоров. Мадуро отметил, что обдумал и принял данное предложение.

По его словам, в среду, 3 июля, состоится возобновление переговоров с правительством Соединенных Штатов с целью «восстановления условий для уважения и диалога без манипуляций». Он заключил, что в переговорах будут участвовать спикер ассамблеи Хорхе Родригес и губернатор штата Миранда Эктор Родригес Кастро.

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Стало известно, что пришлось пережить Зеленскому
Spectator: Зеленский пережил плохие дни из-за событий в США и Франции
02 июля 2024, 07:03

Обозреватель журнала Spectator Гэвин Мортимер отмечает, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому пришлось пережить «несколько плохих дней» из-за дебатов президента США Джо Байдена с Дональдом Трампом и результатов первого тура выборов во Франции.
«Президент Украины, должно быть, закрыл лицо руками, смотря на бессвязное выступление Джо Байдена на теледебатах с Дональдом Трампом на прошлой неделе», — отметил он.

По его словам, мнение Дональда Трампа об украинском конфликте «хорошо известно». Он хочет положить ему конец. Говоря об итогах первого тура выборов во Франции, обозреватель сказал, что политический проект Эммануэля Макрона мертв.

В Атланте 27 июня прошли первые в истории США теледебаты между действующим и бывшим президентами, которые длились более полутора часов. Политические оппоненты обсудили ситуацию на Украине, ближневосточный кризис и обменялись взаимными оскорблениями. Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.

Североатлантический альянс собирается назначить нового высокопоставленного гражданского чиновника для Украины и учредить новое командование в немецком Висбадене в рамках долгосрочной помощи Киеву. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В США сняли введенный Байденом запрет на экспорт СПГ
Суд в Луизиане отменил введенный Байденом запрет на экспорт СПГ
02 июля 2024, 06:41

Фото: iStock/rarrarorro

Суд в США снял введенный американским президентом Джо Байденом запрет на экспорт сжиженного природного газа. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что с иском обратились 16 штатов, которые настаивали, что решение Джо Байдена нарушило федеральный закон.

«Суд удовлетворяет ходатайство о немедленном полном снятии запрета на экспорт СПГ», — говорится в решении.

Ранее сообщалось, что компания НОВАТЭК отправила первую в нынешнем году партию сжиженного природного газа (СПГ) по Северному морскому пути из порта Сабетта. Это следует из данных системы отслеживания судов.

Аналитик Юшков раскрыл истинную цель энергетических санкции ЕС против России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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