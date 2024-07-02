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Западные союзники Украины допустили пять фатальных ошибок в контексте конфликта. Об этом в беседе с aif.ru рассказал зампред Совфеда Константин Косачев. Он отметил отсутствие признаков, что инициативы российской стороны услышаны.
«И, с моей точки зрения, это пятая фатальная ошибка, которую допускает Запад в контексте украинского кризиса», — сказал собеседник, добавив, что последствия такого решения коллективного Запада будут на совести оппонентов РФ «целиком и полностью».
А первая же ошибка в том, по словам эксперта, что Запад не отреагировал на украинский госпереворот в 2014 году. Косачев подчеркнул, что гарантами между оппозиционерами и тогдашним главой республики Виктором Януковичем были Франция, Германия и Польша.
«Но, когда последняя их нарушила и пошла на госпереворот, Запад смолчал и тем самым вверг Украину в тяжелейший кризис», — прокомментировал Косачев.
Второй ошибкой зампред Совфеда считает отказ западных стран признать, что Крым и Севастополь изменили свой статус после украинского госпереворота. Кроме того, их уход к России стал «выражением волеизъявления жителей этих регионов, а не их «российской оккупацией».
Третья ошибка Запада заключается в его непризнании «гражданской войны» на юго-востоке республики, когда жители Новороссии отказались «признать госпереворот в Киеве и заявили о своих правах».
Если бы эти права были соблюдены, граждане были бы готовы, по мнению Косачева, признать украинскую территориальную целостность. Но в Киеве пошли против минских соглашений, что привело к потере этой целостности.
И четвертая ошибка в том, что Запад отказался принять предложения России в конце 2021 года. Тогда Штаты и Североатлантический альянс потеряли последнюю возможность избежать спецоперации, заключил политик.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года.
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Никита Кротов