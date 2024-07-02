Лукашенко: ВВС и ПВО Белоруссии привели в боевую готовность из-за активности ВСУ

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ВВС и ПВО привели в высокую боевую готовность из-за активности ВСУ на приграничье, на позиции вышли комплексы «Полонез» и «Искандер». Об этом глава республики заявил сегодня, 2 июля, на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Белоруссии.
«В высокой боевой готовности находятся войска военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Как наши, так и России. Здесь полное взаимодействие. На позиции выведены ракетные системы «Полонез» и «Искандер». Какие боеприпасы у них, вы тоже знаете», – пояснил президент Белоруссии.
Как добавил Лукашенко, в режим усиленной охраны границ перевели военных и пограничников, развернули силы специальных операций. Также он заметил, что до этого силовые структуры РБ проводили подобные учения и теперь такой опыт оказался кстати.
Президент Лукашенко подчеркнул, что у Белоруссии нет никаких красных линий – при агрессии наступит «удар всеми видами вооружения по определенным целям».
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