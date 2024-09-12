Лукашенко заявил о готовности Белоруссии нормализовать отношения с Польшей

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности республики нормализовать отношения с Польшей «хоть завтра». С такими словами он выступил на встрече с представителями разных национальностей, живущих в Белоруссии.
«Мне перед нашими поляками, перед вами, абсолютно не стыдно. Мы готовы хоть завтра нормализовать с ними отношения», — пояснил белорусский лидер.Лукашенко вместе с тем перечислил несколько решений Польши, которые, наоборот, мешают налаживанию двух стран. Одним из таких решений он назвал закрытие погранпереходов.
«Ведь там по живому граница проходила. На могилу нельзя попасть. Если наш поляк занимает какую-то конструктивную позицию, он в Польше враг. Почему? Поэтому вам не должно быть стыдно за ту политику, которую мы проводим в отношении Польши», — возмутился президент.Он также добавил, что, если в Польше произойдет что-то похожее на украинский конфликт, последствия ощутит и Белоруссия.
«Если, не дай бог, что-нибудь случится в Польше, как в Украине, нам легко не будет. Но они должны понимать, что нас на колени поставить невозможно. Это пустое дело. Это потратить деньги, а, не дай бог, погубят людей», — подчеркнул Лукашенко.Читайте также:
На границе России и Белоруссии изъяли посылку с оружием вместо сантехники
Белоруссия разместила на границе с Украиной спецподразделения ОМОН и ВВ
В Белоруссии сообщили о 14 тысячах военных ВСУ у границы
Данил Пономарев