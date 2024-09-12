Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Лукашенко заявил о готовности Белоруссии нормализовать отношения с Польшей

Лукашенко заявил о готовности Белоруссии нормализовать отношения с Польшей

12 сентября 2024, 18:20
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности республики нормализовать отношения с Польшей «хоть завтра». С такими словами он выступил на встрече с представителями разных национальностей, живущих в Белоруссии.
«Мне перед нашими поляками, перед вами, абсолютно не стыдно. Мы готовы хоть завтра нормализовать с ними отношения», — пояснил белорусский лидер.
Лукашенко вместе с тем перечислил несколько решений Польши, которые, наоборот, мешают налаживанию двух стран. Одним из таких решений он назвал закрытие погранпереходов.


«Ведь там по живому граница проходила. На могилу нельзя попасть. Если наш поляк занимает какую-то конструктивную позицию, он в Польше враг. Почему? Поэтому вам не должно быть стыдно за ту политику, которую мы проводим в отношении Польши», — возмутился президент.
Он также добавил, что, если в Польше произойдет что-то похожее на украинский конфликт, последствия ощутит и Белоруссия.
«Если, не дай бог, что-нибудь случится в Польше, как в Украине, нам легко не будет. Но они должны понимать, что нас на колени поставить невозможно. Это пустое дело. Это потратить деньги, а, не дай бог, погубят людей», — подчеркнул Лукашенко.
Читайте также:

На границе России и Белоруссии изъяли посылку с оружием вместо сантехники

Белоруссия разместила на границе с Украиной спецподразделения ОМОН и ВВ

В Белоруссии сообщили о 14 тысячах военных ВСУ у границы
#граница
#дело
#конфликт
#закрытие
#президент
#белоруссия
#отношения
#лидер
#лукашенко
#польша
NYT: в США не ждут, что подход к ограничениям на удары ВСУ по РФ скоро изменится
12 сентября 2024, 18:23

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

В США не ждут скорых изменений подхода к ограничениям на использование киевским режимом американских вооружений для атак российских территорий, сообщает издание The New York Times, ссылаясь на чиновников.
«И остается неясным, разрешит ли администрация Байдена запускать JASSM по территории России, в отличие от Крыма (и новых регионов РФ — прим. ред.)», — сказано в публикации.
Журналисты подчеркнули, что итоговое решение будет принимать нынешний глава Белого дома.

В Кремле отмечали, что решение разрешить Украине бить дальнобойными ракетами по РФ Запад, скорее всего, уже принял.

При этом западные журналисты всерьез опасаются, что, если решение будет положительным, это может привести к концу света.

Читайте также:

МИД Ирана вызвал послов четырех стран Европы из-за сообщений о поставках ракет

Блинкен сделал заявление по Украине

Зеленский вновь пожаловался на Запад
#мир
#сша
#украина
#россия
#оружие
#всу
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губернатор Тульской области подписал указ об отставке правительства региона
12 сентября 2024, 17:49

Фото: istockphoto/Kanizphoto

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал указ об отставке правительства региона. Об этом сообщает пресс-служба руководства области.
«В соответствии с уставом Тульской области губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал указ об отставке Правительства Тульской области», — указано в публикации.
Дополнительно отмечается, что нынешние члены правительства Тульской области будут и дальше работать на своих местах, пока не будет сформирован новый состав. Его, согласно региональному закону, Миляев должен утвердить в течение месяца.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин своим указом внес изменения в состав Государственного совета. Среди их числа оказался, в том числе, губернатор Дмитрий Миляев.

Читайте также:

Владимир Путин включил в состав Госсовета врио глав 9 регионов России

Между Подмосковьем и Владимирской областью установят границу

Еще в девяти субъектах на выборах победу одержали действующие губернаторы
#губернатор
#изменения
#владимир путин
#президент
#указ
#губернаторы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД Ирана вызвал послов четырех стран Европы из-за сообщений о поставках ракет
12 сентября 2024, 17:38

Фото: iStock/Rainer Puster

МИД Ирана вызвал послов четырех стран Европы — Великобритании, Германии, Нидерландов и Франции — из-за сообщений о том, что Тегеран якобы отправляет баллистические ракеты России. Об этом сообщило информационное агентство Mizan. Иранское министерство назвало их заявления неконструктивными.
Ранее несколько европейских стран стали грозить Ирану новым пакетом санкций, включая ограничения в воздушном сообщении, из-за того, что Тегеран якобы поставляет Москве баллистические ракеты.
«Вследствие неконструктивных заявлений министров иностранных дел Англии, Франции и Германии, поддерживающих США, о якобы вмешательстве Ирана в украинский конфликт, а также введения санкций против Ирана, послы Великобритании, Франции, Нидерландов и Германии в Тегеране были вызваны в МИД Исламской республики», — указано в заявлении министерства.
Ранее Bloomberg заявлял, что позиция Вашингтона относительно дальнобойных ударов ВСУ по территории России изменилась из-за поставок Ираном баллистических ракет. При этом официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что Тегеран не поставлял России оружие для использования в ходе СВО на Украине. Он подчеркнул, что иранские власти категорически отвергают заявления о поставках оружия одной из сторон украинского конфликта.

Читайте также:

США могут разрешить ВСУ бить по России из-за передачи иранских ракет Москве

Песков прокомментировал информацию о передаче Ираном ракет в РФ

В Иране высказались о поставках оружия сторонам украинского конфликта
#сша
#конфликт
#оружие
#мид
#ограничения
#сво
#всу
#ракеты
#иран
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Западе назвали одну причину возможного конца света
Боуз: разрешение Киеву наносить удары вглубь РФ вызовет конец света
12 сентября 2024, 17:35

Фото: istockphoto/Ekaterina_Simonova

Вашингтон и Лондон готовы разрешить киевскому режиму бить по России дальнобойными ракетами, несмотря на то, что такое решение способно потенциально стереть весь земной шар, заявил в соцсетях журналист из Ирландии Чей Боуз.
«Они собираются «разрешить» эскалацию, в результате которой Европа и, впоследствии, вся остальная планета исчезнут в огне», — сказано в публикации Боуза.
Он добавил, что главный американский дипломат Энтони Блинкен, а также глава британского МИДа Дэвид Лэмми идут на такое, поскольку не могут признаться, что проиграли прокси-войну с Россией.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что американские власти скорректируют помощь киевскому режиму.

Читайте также:

Зеленский вновь пожаловался на Запад

В США сделали страшное заявление о будущем украинцев

Маск отреагировал на дерзкий план США по РФ при помощи одной фразы
#мир
#украина
#россия
#война
#новости
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Блинкен сделал заявление по Украине
Блинкен: США будут корректировать помощь Украине
12 сентября 2024, 17:00

Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

Вашингтон будет корректировать помощь киевскому режиму заявил в рамках совместной пресс-конференции с главой польского МИДа Радославом Сикорским госсекретарь США Энтони Блинкен.
«И вы понимаете, что я не собираюсь вдаваться в оперативные детали в публичной обстановке, но я могу еще раз заверить, что мы будем вносить коррективы. Мы будем вносить коррективы и убедимся, что у Украины есть все необходимое», — сказал главный американский дипломат.

В Кремле подчеркивали, что на Западе, очевидно, уже приняли решение разрешить Украине бить вглубь РФ дальнобойными ракетами.

В это время глава киевского режима Владимир Зеленский упрекает Запад в отказе использовать дальнобойные вооружения по РФ.

Читайте также:

Стало известно, что Путину сообщат детали закрытой встречи Зеленского с премьером Индии

В США сделали страшное заявление о будущем украинцев

Во Франции опасаются мировой войны из-за разрешения Киеву бить по РФ
#мир
#украина
#сша
#оружие
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский вновь пожаловался на Запад
Зеленский упрекнул Запад за отказ в использовании дальнобойных ракет против РФ
12 сентября 2024, 16:46

За отказ в использовании дальнобойных ракет для ударов вглубь России раскритиковал западных союзников глава киевского режима Владимир Зеленский, передает украинское агентство УНИАН. Слова Зеленского опубликованы в Telegram-канале издания.
«Если можно применять соответствующее оружие, вы видите его результат по враждебным целям. <...> Я на сегодняшний день не вижу результатов действий соответствующего оружия. <...> Если снимаются ограничения на какое-то оружие, к которому нет ракет, — это не снятие ограничений. Это другой вид, как не давать положительного решения по применению соответствующего оружия», — цитируют политика обозреватели.
Ранее Зеленский прокомментировал контрнаступление ВС РФ под Курском, заявив о некоем «украинском плане», однако подробности раскрывать не стал.

После 20 мая 2024 года, когда истекли полномочия Зеленского в качестве президента, он решил узурпировать власть и отменил выборы в стране на фоне военного положения.

Читайте также:

Минобороны подтвердило освобождение десяти населенных пунктов в Курской области

На Западе предсказали дальнейший ход СВО

ВСУ убили всю семью, пытавшуюся бежать из Новогродовки в сторону России
#мир
#украина
#владимир зеленский
#новости
#оружие
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, что Путину сообщат детали закрытой встречи Зеленского с премьером Индии
Довал расскажет Путину детали закрытых переговоров Зеленского с премьером Индии
12 сентября 2024, 16:21

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Советник премьер-министра Индии Аджит Кумар Довал на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что расскажет российскому лидеру детали закрытых переговоров премьера Нарендры Моди с Владимиром Зеленским в Киеве.
«Он (премьер Индии — прим. ред.) хотел, чтобы я приехал лично и рассказал вам о прошедших переговорах. Это был закрытый формат, я был с премьер-министром, был свидетелем этого разговора», — заявил Довал.
Ранее сообщалось, что Довал хочет «обсудить мирные усилия, направленные на урегулирование» украинского конфликта, а также примет участие во встрече БРИКС, чтобы провести переговоры с российскими и китайскими коллегами.

Читайте также:

India Today: советник премьера Индии Довал посетит Россию для встречи с Путиным

Зеленский сделал Моди неожиданное предложение

МИД Индии раскрыл главную тему переговоров Моди и Зеленского
#переговоры
#индия
#президент
#россия
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США сделали страшное заявление о будущем украинцев
Экс-разведчик Скотт Риттер: до выборов президента США убьют сто тысяч украинцев
12 сентября 2024, 16:18

Фото: istockphoto/alfexe

Вашингтон убьет еще сто тысяч украинцев до американских выборов для сохранения своего лица, заявил в разговоре с YouTube-каналом Dialogue Works экс-разведчик Скотт Риттер.
«С сегодняшнего дня и до выборов погибнет еще сто тысяч украинцев. Это много? Да, это так, но такова реальность: мы собираемся убить сто тысяч украинцев, чтобы сохранить политическое лицо», — прокомментировал Риттер.
Аналитик подчеркнул, что украинская сторона уже проиграла конфликт, и об этом всем известно, но американские предвыборные процессы не позволят элите США публично в этом признаться.

Риттер считает, что Вашингтон примет окончательное решение по украинской республике уже после выборов.

Голосование за президента США состоится 5 ноября.

Читайте также:

Киберэксперт Бедеров допустил использование Харрис скрытых наушников

В Польше не смогли сдержать смеха, говоря про антироссийский шаг

В Киеве признали возможность договора с Россией в Стамбуле в 2022 году
#мир
#украина
#война
#сша
#выборы
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Киберэксперт Бедеров допустил использование Харрис скрытых наушников
12 сентября 2024, 15:33

Фото: РИА Новости/Стрингер

Руководитель департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров заявил, что кандидат в президенты США Камала Харрис могла использовать скрытые наушники во время дебатов с соперником в предвыборной гонке Дональдом Трампом.
«Я не отметил бы какое-то торможение. Кандидатов такого уровня никто бы не стал проверять, залезать им в уши, сканировать радиочастотным сканером и т. д. Поэтому принести они могли всё что угодно, а наушник мог быть также замаскирован даже в виде обруча на голове, в виде чего угодно, потому что звуковой сигнал внутрь черепа может передаваться различными каналами», — прояснил в беседе с RT Бедеров.

Дол этого председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко высказывал мнение о том, что западные санкции в отношении IT-сектора России на вряд ли затронут рядовых граждан.

«Есть базовая гипотеза, что санкции касаются либо юридических лиц, либо частных – но поименно. Это общемировая практика. Соответственно, формально никто санкции на всех граждан России не накладывает. И когда какие-то компании заявляют, что удалят всех русскоязычных пользователей, это их частная инициатива», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Клименко.

Ранее Герман Клименко пояснял, что белые хакеры – это обычные программисты, которые могут получить доступ к структурам и кодам сайта, к базам данных и найти там ошибки.

Читайте также:

IT-эксперт Клименко объяснил потребность России в белых хакерах

Россияне считают наиболее престижными профессии IT-специалиста и учёного

В детских лагерях проведут «День цифры»
#санкции
#эксперт
#мнение
#компании
#it
#хакеры
#политика
#выборы
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф