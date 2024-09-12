На границе России и Белоруссии изъяли посылку с оружием вместо сантехники

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На границе России и Белоруссии изъяли посылку со стрелковым оружием и боеприпасами вместо сантехники. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет республики. Запрещенные предметы в отправлении обнаружили белорусские таможенники, говорится в сообщении.
«При проведении таможенного контроля, а впоследствии оперативно-розыскных мероприятий минскими и витебскими таможенниками обнаружены и изъяты стрелковое огнестрельное оружие, 30 составных частей оружия, свыше 950 единиц боеприпасов», — указано в публикации ведомства.Сообщается, что найти посылку удалось после того, как в Минске поймали белоруса, на чей адрес пришла посылка из России.
Ранее сообщалось, что Белоруссия разместила вблизи украинской границы специальные подразделения ОМОН и внутренних войск. Отмечалось, что такие меры были предприняты после анализа действий ВСУ в Курской области России.
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