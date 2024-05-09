В Германии сочли собаку Лукашенко на параде в Москве отвлекающим маневром

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на Парад Победы вместе со своим питомцем. Немецкий таблоид Bild счел появление собаки белорусского главы отвлекающим маневром.
По словам журналиста, Лукашенко с 2021 года появляется на публике с белым Шпицем по кличке Умка, чтобы отвлечь внимание от проблем, которые якобы существуют в стране. Он считает, что появление собаки на параде преследовало те же цели.
При этом обозреватель отметил, что питомец Лукашенко выглядел не совсем счастливым, так как в Москве была ненастная погода.
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Анастасия Хохлова