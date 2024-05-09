Лукашенко выступил против использования Украины как плацдарма для нападения

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны не желают видеть Украину в качестве плацдарма для возможного нападения на них.
«Мы стремимся к миру, мы не настроены на войну. Нам не нужно, чтобы Украина стала базой для агрессии (против Белоруссии и России)», — цитирует президента Белоруссии РИА Новости.Ранее Лукашенко отметил, что события на Украине и в других регионах мира показывают, что коллективный Запад, подобно событиям начала 1940-х годов, готов заключить сделку с любым злом, лишь бы сохранить своё господство и выгоду.
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