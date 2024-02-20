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Лукашенко призвал белорусов готовиться к третьей мировой войне

Лукашенко призвал ментально и стратегически готовиться к третьей мировой войне
20 февраля 2024, 15:25
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал возможным начало третьей мировой войны и призвал соотечественников готовиться к ней. Об этом он заявил во время совещания по национальной безопасности.
«Нам война не нужна, поэтому мы должны быть к ней готовы и ментально, и стратегически», — заявил он.
Лукашенко также призвал «отбросить все иллиюзии» по поводу возможности дипломатического урегулирования глобального конфликта. Он отметил, что даже международное право не в силах снять общее напряжение.

«Вступление в НАТО Финляндии, а вот-вот и Швеции — это очередной этап экспансии на восток. Будут втягивать в альянс Боснию и Герцеговину, Молдову, Грузию, Сербию. И все это будет по сценарию Украины», — приводит слова белорусского президента издание «БелТА».
В заключение Лукашенко подчеркнул, что в войну пытаются втянуть и Минск, и сейчас Белоруссия находится в эпицентре конфликта.

Накануне глава Белоруссии утверждал, что польские и американские спецслужбы разрабатывают сценарий провокации против граждан Польши на сопредельной территории. Он подчеркнул, что официальный Минск уже владеет некоторыми данными о готовящейся операции.

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#война
#белоруссия
#нато
#лукашенко
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Последствия украинского конфликта нанесли серьезный удар по Германии
Шольц: Германия не была готова к экономическому удару
20 февраля 2024, 16:41

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил озабоченность экономическими последствиями украинского конфликта на фоне неподготовленности Германии.
В своем выступлении на конференции федерального объединения работодателей Германии он подчеркнул, что страна оказалась не готова к тому, как сильно это затронет ее экономику. Об этом сообщает ​Lenta.ru.

Эксперты отмечают, что заявление Шольца вызвало широкий резонанс в обществе, подчеркивая серьезность и актуальность проблемы.

Подобные призывы к осторожности и анализу геополитической обстановки становятся все более актуальными в контексте современных геополитических вызовов и угроз.

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#германия
#украина
#конференция
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Гаврилов: ЕС сменит тон, когда ВС РФ подойдут к западным границам Украины
20 февраля 2024, 16:09

Фото: iStock/ffikretow

Отношение европейских стран к России в диалоге о безопасности изменится, когда ВС РФ подойдут к западным границам Украины рядом с восточными государствами Евросоюза. Так считает глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«Я думаю, накал будет снижен, когда войска будут стоять на границах Польши, Румынии, Венгрии, Словакии. И тон совершенно будет другой», - заявил Гаврилов в эфире канала «Россия 24».

По его словам, в подобной ситуации могут начаться серьезные разговоры на тему «сдержек, гарантий и балансов». Он добавил, что именно такой сценарий предсказывают разумные контрагенты.

Ранее Евросоюз принял решение о продлении антироссийских санкций, которые ввели в связи с событиями на Украине, до 24 февраля 2025 года.
Санкции принимают в ответ на якобы «незаконное признание, оккупацию или аннексию Россией некоторых неподконтрольных правительству территорий Украины».

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#россия
#санкции
#сценарий
#нато
#евросоюз
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НАТО намерен изучить «информационные операции» РФ вне западного инфополя
20 февраля 2024, 15:19

Фото: istockphoto.com/Xavier Lejeune

НАТО планируют проанализировать методы и техники России, которые применяются ею своими информационными сообщениями в Азии, Африке и Латинской Америке.
«Надо более подробное описание тактик, методов и субъектов, используемых Россией и Китаем при создании образа Запада, и их программах действий с целью негативно повлиять на мнение о нём в третьих странах», — приводит RT текст соответствующего документа.

Отмечается, что особое внимание будет уделено изучению информационных сообщений о конфликте на Украине.

А военный аналитик, командир добровольческого отряда БАРС-13 Андрей Пинчук прокомментировал сообщения о том, что несмотря на призывы многих на Западе прекратить помощь Украине, поддерживать страну всё равно продолжают.

«С чего бы американцам этот проект закрывать? Какие проблемы американцам создаёт проект «Украина»? А выгоды всем хорошо известны: перезапуск на макроэкономическом уровне системы ВПК, освобождение складов, огромные рабочие места», — отметил в беседе с «Царьградом» Пинчук.

По его словам, в таком положении вещей заинтересованы и правительство, и само общество США.

Ранее бывший посол США в НАТО Ивао Даалдер написал о том, что в странах Североатлантического альянса нарастает обеспокоенность по поводу растущих амбиций России и потенциальных планов прямого военного столкновения со странами, входящими в его состав.

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#сша
#правительство
#украина
#нато
#политика
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ЦИК расширила возможности наблюдения за дистанционным голосованием
20 февраля 2024, 14:32

Фото: сайт Кремля

Центризбирком максимально расширил возможности наблюдения за проведением дистанционного электронного голосования на выборах президента России. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова: в ходе проведения круглого стола по вопросам применения ДЭГ.
«У нас сейчас три уровня контроля. Первый – очное присутствие в помещении территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования. Для этого зарегистрированный кандидат может назначить по три наблюдателя. Второй уровень – наблюдение на специальном портале в интернете. Наблюдать за ходом ДЭГ могут политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов, их региональные отделения, доверенные лица кандидатов и общественные палаты регионов, где проводится электронное голосование», – пояснила Памфилова.
Она отметила, что наблюдателям на этом портале, помимо общей статистики, дополнительно обеспечат возможность контроля неизменности и сохранности результатов волеизъявления участников ДЭГ, достоверности установления его итогов.
«Третий уровень: любой желающий может добыть в интернете информацию в режиме онлайн о получивших избирательные бюллетени в разрезе избирательных участков, о числе проголосовавших, а после расшифровки голосов – о результатах ДЭГ», – заключила глава ЦИК.
Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут впервые проводить три дня – с 15 по 17 марта.

Жители Подмосковья смогут проголосовать онлайн на федеральной платформе ДЭГ.

Также к выборам в регионе откроют почти 4 тыс избирательных участков. Найти свой участок по адресу места жительства можно по ссылке.

Отдать голос можно не только по месту жительства, но и там, где удобно. Для этого необходимо воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель».

С 17 февраля до 7 марта проходит адресное информирование жителей Подмосковья о предстоящем голосовании. К этой работе подключены более 15 тыс информаторов-членов избирательных комиссий.

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#подмосковье
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Политолог Марков раскрыл вероятность войны в Белоруссии
Риск начала войны в Белоруссии крайне высок, заявил политолог Марков
20 февраля 2024, 14:30

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Вероятность военного конфликта на территории Белоруссии достаточно высока. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил политолог Сергей Марков.
Однако эти события не будут связаны с Украиной, поскольку она уже не существует как государство, являясь исключительно оккупированной территорией, подчеркнул эксперт.

Общий конфликт Запада и России станет причиной возможного конфликта. Запад намерен уничтожить Россию, поэтому была оккупирована Украина, которая интересует западных политиков только как часть РФ. Таким же образом Запад собирается оккупировать Белоруссию. В частности, речь идёт о Польше, которая хочет концентрировать там свои войска.

Для предотвращения конфликта президент Белоруссии Александр Лукашенко активно заявляет о имеющейся угрозе и милитаризует страну. Марков напомнил, что представители российской ЧВК «Вагнер» готовили белорусских военных.

«Россия разместила ядерное оружие на территории Белоруссии, тем самым продемонстрировав, что в случае агрессии со стороны Польши может быть нанесён удар. Это, конечно, серьёзно сдерживает планы Польши использовать вооружённую силу для захвата Белоруссии», – подчеркнул политолог.

Также собеседник «Радио 1» добавил, что власти Польши намерены захватить все территории Белоруссии и установить на них марионеточный режим, как это было сделано США на Украине. При этом белорусские территории планируется не присоединять к Польше, а включить их в конфедерацию. Попытки реализовать этот план уже предпринимались в 2020 году, когда в Белоруссии произошёл мятеж. Однако тогда Лукашенко удалось его остановить.

Россия также находится под угрозой, поскольку в случае нападения Польши на Белоруссию, Москве придётся поддержать Минск и ввести свои войска.

В заключение Марков добавил, что вероятность начала конфликта была бы намного существеннее, если бы Россия и Белоруссия не готовились к нему.

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#белоруссия
#конфликт
#польша
#россия
#политика
#запад
#ядерное
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Кремль прокомментировал присвоение званий руководству ФСИН Путиным
Песков назвал присвоение званий руководству ФСИН продвижением по службе
20 февраля 2024, 13:25

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал присвоение званий следствием тщательного анализа и оценки работы служащих в ведомствах, включая Минобороны, МВД и ФСИН. Его слова передает ТАСС.
В частности, звание генерал-полковника внутренней службы Путин присвоил замдиректора ФСИН России Валерию Бояриневу. Это решение президента РФ Владимира Путина подчеркивает важность работы ФСИН и признает достижения и эффективность тех, кто работает в этой важной сфере.

Хотя назначения могут вызвать разные мнения и обсуждения в обществе, Кремль делает упор на то, что каждое решение основано на тщательном анализе профессиональных качеств и заслуг перед страной. Российский президент продолжает свою стратегию кадрового управления, демонстрируя решимость и целеустремленность в обеспечении эффективности государственного аппарата.

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#президент
#кремль
#фсин
#путин
#государство
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Лукашенко предупредил о провокации американской и польской разведки
Лукашенко: Польские спецслужбы пытаются завербовать белорусских чиновников
20 февраля 2024, 13:24

Фото: сайт Кремля

Польские и американские спецслужбы разрабатывают сценарий провокации против граждан Польши на сопредельной территории. Об этом во вторник, 20 февраля, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По его словам, польская разведка уже предпринимает попытки завербовать белорусских чиновников. Он подчеркнул, что официальный Минск уже владеет некоторыми данными о готовящейся операции.
«Дословно цитирую (это уже для поляков важно): "польская и американская разведки готовят крупномасштабную провокацию против гражданского населения Польши, в которой обвинят Россию и Беларусь», – сказал Лукашенко во время совещания по национальной безопасности в Центральном доме офицеров.
По информации БелТА, для вербовки спецслужбы могут прибегнуть к шантажу и подкупу, а также угрожать жизнью близких людей.

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#лукашенко
#разведка
#белоруссия
#польша
#сша
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Суд Амстердама поддержал экс-акционеров ЮКОС
Нидерландский суд не принял апелляцию РФ по выплате $50 млрд ЮКОС
20 февраля 2024, 13:02

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

В Амстердаме нидерландский апелляционный суд в очередной раз отклонил апелляцию России по делу ЮКОС.
Нидерландский суд отверг аргументы России о предполагаемом мошенничестве со стороны экс-акционеров, подчеркнув необоснованность этих доводов. Таким образом, суд сделал невозможным отмену решения Постоянной палаты третейского суда в Гааге, которое обязывает Россию произвести денежную компенсацию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опубликованный судебный вердикт.

История этого длительного юридического противостояния началась еще в 2014 году, когда международный арбитражный суд в Гааге принял решение о выплате компенсации бывшим акционерам ЮКОС. С тех пор дело прошло через множество поворотов, включая отмену и последующее восстановление решения апелляционными судами.

Несмотря на все усилия России, апелляционный суд Амстердама упорно защищает права экс-акционеров ЮКОС, отправляя сигнал о важности соблюдения правовых норм и неприкосновенности собственности.

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#компенсации
#россия
#нидерланды
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Лукашенко: У границ РФ и РБ размещены около 30 тысяч военных НАТО
20 февраля 2024, 12:42

Фото: kremlin.ru

НАТО разместила внушительное количество своего военного контингента на границах России и Белоруссии, об этом сообщил глава РБ Александр Лукашенко, его цитирует Telegram-канал «Пул первого».
«В непосредственной близости от Беларуси и России в рамках операций альянса, проводимых в Европе, размещены около 32 тысяч военнослужащих контингентов объединенных вооруженных сил НАТО и США», — заявил Лукашенко.

Помимо этого, по словам президента, на границах размещены тысячи бронетехники, артиллеристских систем, миномётов, а также самолётов Североатлантического альянса.

Лукашенко добавил, что Соединённые Штаты, вопреки обещаниям, продолжают расширять альянс, втягивая в него всё новые страны Восточной Европы.

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#александр лукашенко
#белоруссия
#нато
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