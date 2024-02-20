Лукашенко призвал белорусов готовиться к третьей мировой войне

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал возможным начало третьей мировой войны и призвал соотечественников готовиться к ней. Об этом он заявил во время совещания по национальной безопасности.
«Нам война не нужна, поэтому мы должны быть к ней готовы и ментально, и стратегически», — заявил он.Лукашенко также призвал «отбросить все иллиюзии» по поводу возможности дипломатического урегулирования глобального конфликта. Он отметил, что даже международное право не в силах снять общее напряжение.
«Вступление в НАТО Финляндии, а вот-вот и Швеции — это очередной этап экспансии на восток. Будут втягивать в альянс Боснию и Герцеговину, Молдову, Грузию, Сербию. И все это будет по сценарию Украины», — приводит слова белорусского президента издание «БелТА».В заключение Лукашенко подчеркнул, что в войну пытаются втянуть и Минск, и сейчас Белоруссия находится в эпицентре конфликта.
Накануне глава Белоруссии утверждал, что польские и американские спецслужбы разрабатывают сценарий провокации против граждан Польши на сопредельной территории. Он подчеркнул, что официальный Минск уже владеет некоторыми данными о готовящейся операции.
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Екатерина Шмакова