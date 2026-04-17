Лукашенко заявил, что США ничего не смогут сделать с Россией с помощью оружия

17 апреля 2026, 20:08

Конфликт в Иране продемонстрировал, что США ничего не смогут сделать с Россией с помощью оружия. Такое заявление сделал лидер Белоруссии Александр Лукашенко в интервью ведущему RT Рику Санчесу.





По его словам, которые приводит RT, Америка является супердержавой, но не суперсилой. Вашингтону также не стоит «лезть и в Китай», поскольку он не смог справиться с Ираном, уверен белорусский глава.





«Американцы должны остановиться. И понимать, что, кроме интересов США… кроме ваших интересов, даже в Западном полушарии есть страны — а они есть, — у которых есть свои интересы», — подчеркнул Лукашенко.