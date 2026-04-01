Лукашенко заявил о подготовке Беларуси к войне

01 апреля 2026, 17:36

Президент Лукашенко: Беларусь не хочет войны, но готовится к ней

Беларусь не хочет войны, но готовится к ней, чтобы дать жесткий ответ в случае агрессии. Об этом на совещании по итогам комплексной проверки Вооруженных сил заявил президент Александр Лукашенко.





Белорусский лидер подчеркнул, что, несмотря на абсолютное неприятие войны армией и обществом, расслабляться нельзя. По словам Лукашенко, военнослужащие и офицеры знают цену вооруженному конфликту, поэтому задача армии — быть готовой дать отпор.





«Мы готовимся к войне. Мы абсолютно против войны. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена: если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицел оружия — мы ответим», — процитировала политика его пресс-служба.