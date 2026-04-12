Лукашенко подтвердил участие в параде Победы в Москве

12 апреля 2026, 16:06

Президент Беларуси Александр Лукашенко провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и высказался об участии в московском параде 9 мая. Об этом сообщает РИА Новости.





12 апреля Лукашенко и Путин созвонились и поздравили друг друга с Пасхой. Владимир Владимирович и Александр Григорьевич обменялись тёплыми пасхальными приветствиями и высказали добрые пожелания братским народам России и Беларуси.

«Лукашенко подтвердил своё участие в предстоящем параде в Москве по случаю Дня Победы», — сказано в публикации.