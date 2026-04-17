Лукашенко прокомментировал проигрыш Орбана на выборах в Венгрии

17 апреля 2026, 19:52

Лукашенко: Орбан проиграл выборы из-за проблем во внутренней политике

Виктор Орбан проиграл парламентские выборы в Венгрии из-за проблем во внутренней политике. Об этом в интервью ведущему RT Рику Санчесу заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.





Напомним, 12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы, в которых победу с большим отрывом одержала оппозиционная политическая партия «Тиса», возглавляемая Петером Мадьяром. Виктор Орбан должен покинуть свой пост в течение 30 дней.





«Значит, были серьёзные изъяны в политике, особенно во внутренней политике. Оппозиция в лице Мадьяра предложила более внятную и привлекательную позицию», — приводит RT слова Лукашенко.