Путин и Лукашенко почтили память защитников в Волгограде

Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)
Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» в Волгограде посетили президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Об этом проинформировал Кремль во вторник, 29 апреля.
Главы государств возложили венки к Вечному огню, почтив память защитников Сталинграда. Кроме того, Путин и Лукашенко возложили цветы на могилу дважды героя СССР маршала Василия Чуйкова. Торжественная церемония прошла в преддверии 80-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне.
В середине апреля сообщалось, что Волгоград и Петербург будут называть Сталинградом и Ленинградом по случаю празднования Дня Победы. Советские названия будут использоваться с 8 по 10 мая.
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Никита Кротов