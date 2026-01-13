Лукашенко заявил о непредсказуемости «бешеного и ошалевшего» мира в новом году

13 января 2026, 22:24

Лукашенко признался, что не понимает, куда движется мир в 2026 году

Александр Лукашенко (Фото: www.kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время приёма в Минске высказался о состоянии современной мировой политики, охарактеризовав происходящее как крайне непредсказуемое.





По его словам, он не может сказать, «в какую сторону повернётся этот бешеный, ошалевший мир» в новом году. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».



Белорусский лидер отметил, что мир переживает сложный и тревожный период, а многие события развиваются стремительно и неожиданно, что делает их практически невозможными для точного прогнозирования.





«Поэтому я вам искренне говорю: обладая массой информации, я не знаю, в какую сторону повернётся этот бешеный, ошалевший мир. Я говорю «ошалевший мир» — не могу же я сказать, что мы одурели и ошалели. То есть мы, руководители государств, которые порой не знают, что творят», — заявил Лукашенко.