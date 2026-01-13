13 января 2026, 21:02

Депутат Алтухов: Венгрия демонстрирует пример прагматичных отношений с РФ

Фото: Istock/Oleksandr Filon

Депутат Госдумы Сергей Алтухов заявил, что прагматичная политика премьер-министра Венгрии Виктора Орбана выгодна России.





В беседе с «NEWS.ru» Алтухов подчеркнул, что Венгрию можно рассматривать как пример «нормальной Европы» — такой Европы, которая мыслит категориями прагматизма, взаимной выгоды и сотрудничества со всеми, включая Россию.



Депутат сообщил, что Россия для Венгрии является надёжным бизнес-партнёром.

«Мы открыты для диалога со всеми странами, которые ценят реальные экономические результаты, а не сиюминутную политическую конъюнктуру. Успех Будапешта доказывает: те, кто выстраивает отношения с Россией на основе уважения и взаимной выгоды, получают долгосрочные преимущества», — констатировал Алтухов.