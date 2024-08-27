Лукашенко призывают перейти на сторону Украины и отвернуться от РФ

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Глава РБ Александр Лукашенко рассказал о том, что получает призывы прекратить сотрудничество с РФ и перейти на сторону киевского режима, сообщают обозреватели БелТА. Белорусский лидер отметил, что его страна не может принять предложения, которые ей поступают «на 99%».
«Нам сейчас советуют, подкидывают со стороны (на меня все это выливается): «Давай тут отступи, там освободи». Начиная отсюда и заканчивая: «Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России. А к той границе мы войска НАТО под Смоленск заведем», — прокомментировал Лукашенко.Ранее сообщалось, что Запад готовит теракты на территории РФ. По словам помощника президента России Николая Патрушева, речь идет об организации террористических атак в отношении объектов морской инфраструктуры страны.
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Никита Кротов