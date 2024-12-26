Лукашевич назвал обвинявших Лаврова в дезинформации на СМИД ОБСЕ недалекими

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что обвинения в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова в дезинформации на встрече СМИД ОБСЕ на Мальте исходят от злобных и недалеких людей. Об этом информирует РИА Новости.
«Да, злобные, недалекие люди. Люди, которым чуждо уважение к иной позиции, попытка понять ее, не обязательно соглашаясь», — сказал он.
Как отметил постоянный представитель России при ОБСЕ, в этом и заключается суть дипломатии: в процессе диалога важно выслушать позицию другой стороны, даже если она вызывает неприятные чувства, и в ответ, возможно, получить аналогичное мнение, при этом стремясь найти общие интересы.
По словам дипломата, никто не пытался искать общие точки соприкосновения. Вместо этого обсуждения свелись к конфронтационной риторике, что, по мнению постоянного представителя РФ, было предсказуемо.
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