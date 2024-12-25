США одобрили кандидатуру российского посла в Вашингтоне

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США одобрили кандидатуру нового посла РФ в Вашингтоне. Об этом он сообщил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
По словам Лаврова, США приветствовали кандидатуру нового российского посла в Вашингтоне. Дата выезда дипломата на место службы планируется с учетом предстоящей 20 января инаугурации нового американского президента Дональда Трампа, пояснил министр.
Лавров заключил, что временное отсутствие российского посла в Соединенных Штатах никак не связано с политикой и не является демаршем.
Напомним, Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков против 226 у соперницы Камалы Харрис. Официально в должность президента США Трамп вступит 20 января 2025 года.
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Лавров заключил, что временное отсутствие российского посла в Соединенных Штатах никак не связано с политикой и не является демаршем.
Напомним, Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков против 226 у соперницы Камалы Харрис. Официально в должность президента США Трамп вступит 20 января 2025 года.
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Екатерина Коршунова