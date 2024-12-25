Политолог раскрыл, почему Пашинян не приехал на саммит СНГ

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Премьер Армении Никол Пашинян отказался от поездки на саммит СНГ из-за того, что его задача — сменить политический вектор от сотрудничества с Россией в сторону НАТО и Турции. Об этом заявил политолог Эдуард Шармазанов. По его словам, армянский премьер намеренно торпедирует союзнические отношения с Москвой.
«Если бы Запад и Турция предложили Еревану усилить торгово-экономические отношения, команда Пашиняна быстро вышла бы и из ЕАЭС, и из ОДКБ. Но ни Евросоюз, ни Турция не предлагают Армении ничего, кроме постепенного разрыва отношений с РФ. Поэтому Пашиняну, с одной стороны, приходится активно взаимодействовать с Россией в торгово-экономическом плане, с другой — заявлять, что «российское военное присутствие является угрозой для безопасности Армении», — пояснил Шармазанов в беседе с «Петербургским дневником».Также стало известно, что Кремль рассчитывает на участие Пашиняна в саммите ЕАЭС, который пройдет 26 декабря. Как сообщают argumenti.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на участие армянского премьера по видеосвязи.
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