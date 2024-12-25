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Политолог раскрыл, почему Пашинян не приехал на саммит СНГ

Политолог Шармазанов: Пашинян отказался от саммита СНГ из-за смены политвектора
Фото: iStock/Wirestock

Фото: iStock/Wirestock

Премьер Армении Никол Пашинян отказался от поездки на саммит СНГ из-за того, что его задача — сменить политический вектор от сотрудничества с Россией в сторону НАТО и Турции. Об этом заявил политолог Эдуард Шармазанов. По его словам, армянский премьер намеренно торпедирует союзнические отношения с Москвой.


«Если бы Запад и Турция предложили Еревану усилить торгово-экономические отношения, команда Пашиняна быстро вышла бы и из ЕАЭС, и из ОДКБ. Но ни Евросоюз, ни Турция не предлагают Армении ничего, кроме постепенного разрыва отношений с РФ. Поэтому Пашиняну, с одной стороны, приходится активно взаимодействовать с Россией в торгово-экономическом плане, с другой — заявлять, что «российское военное присутствие является угрозой для безопасности Армении», — пояснил Шармазанов в беседе с «Петербургским дневником».
Также стало известно, что Кремль рассчитывает на участие Пашиняна в саммите ЕАЭС, который пройдет 26 декабря. Как сообщают argumenti.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на участие армянского премьера по видеосвязи.

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#рф
В МИД РФ отвергли обвинения в повреждении посольств в Киеве
Захарова отвергла обвинения в адрес России в повреждении посольств в Киеве
25 декабря 2024, 18:48

Фото: iStock/vlad_karavaev

Попытки обвинить РФ в повреждении посольств иностранных государств в Киеве беспочвенны, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.
По словам дипломата, подобные заявления со стороны Киева и Запада делаются для того, чтобы сместить фокус внимания со своих террористических атак. Захарова добавила, что проблемы для иностранных посольств на Украине создают западные системы ПВО, которые непрофессионально используются военными ВСУ.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Украины смогли поставить в РФ петарды с взрывоопасным веществом мгновенного действия. ​Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В Госдуме сравнили крушение самолета в Актау с малазийским боингом
Депутат Делягин: крушение самолета в Казахстане сравнимо с малазийским боингом
25 декабря 2024, 18:15

Фото: istockphoto/aapsky

Падение авиалайнера в казахстанском Актау сравнимо с малазийским Боингом 777-200ER, упавшим в Донбассе в 2014 году, написал в Telegram-канале депутат Госдумы Михаил Делягин.
Парламентарий выложил кадры, где есть повреждения на фюзеляже воздушного судна. В записи сказано, что отверстия похожи на следы от осколков. В другой записи Делягин оставил комментарий, в котором имеется фраза «а вот, похоже, и второй малайзийский Боинг».

Боинг рейсом Амстердам-Малайзия упал в Донецкой народной республике в июле 2014 года. Тогда погибли почти 300 человек. Утверждалось, что самолет сбили украинские боевики. В Нидерландах следователи обвинили российскую сторону, однако Москва отвергала обвинения.

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#госдума
#россия
#новости
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«Цинизм и вранье»: Захарова резко ответила Санду на ее слова о русском языке
Захарова назвала враньем слова Санду о недостатке диалога на русском языке
25 декабря 2024, 17:22

Фото: istockphoto/Mordolff

Слова молдавского лидера Майи Санду о недостатке разговора республиканских властей с гражданами на русском языке являются циничными, заявила дипломат российского МИДа Мария Захарова, проведя параллель с Владимиром Зеленским.
«Это зашкаливающий цинизм, и это нечеловеческое вранье, потому что цинизм и вранье — это вещи, связанные друг с другом», — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Перед этим глава Молдовы признала ошибки, допущенные в первый срок, одной из которых назвала недостаточный русскоязычный диалог с людьми.

Зеленский в свое время говорил о важности диалога с русскоязычными украинцами.

Ранее главный дипломат РФ Сергей Лавров оценил мозг Владимира Зеленского.

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#мир
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#молдавия
#мид рф
#мария захарова
#русский язык
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В Подмосковье за год подали более 96 тыс. заявлений по деятельности такси
25 декабря 2024, 16:08

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В подмосковный Минтранс за 2024 год через региональный портал госуслуг поступило более 96 тыс. заявлений на предоставление и аннулирование разрешения на такси. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Услуги, связанные с работой такси, стали вторыми по популярности среди всех услуг, предоставляемых министерством.
«Из всех заявлений 80%, то есть свыше 76 тыс., получили положительное решение. Всего сегодня в Подмосковье работают около 105 тыс. такси и более 34 тыс. перевозчиков. При этом число разрешений, которые выдаёт министерство, постоянно растет. По сравнению с прошлым годом число заявлений, связанных с деятельностью такси, увеличилось на 20%, то есть на 20 тысяч обращений», - пояснили в ведомстве.
Разрешение на такси могут получить самозанятые, индивидуальные предприниматели и юрлица. Для этого нужно подать электронное заявление на портале госуслуг Подмосковья.

Для получения разрешения перевозчику нужно обязательно находиться на учёте в налоговом органе региона и быть зарегистрированным на его территории. Агрегаторам также необходимо иметь права на работу в Московской области. Основное требование к автомобилю - экологический класс не ниже ЕВРО 5.

Кроме того, необходимо привести автомобиль в соответствие с региональным стандартом такси. Это белый кузов, полосы жёлтого и серого цветов, шашечный пояс и оранжевый фонарь на крыше.

Оформить разрешение поможет чат-бот Анна. Он отвечает на самые частые вопросы о порядке получения услуги, документах и сроках рассмотрения заявлений.

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#госуслуги
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СБУ задержала соратника Кличко в Киеве
СБУ задержала в Киеве соратника Кличко Суханова за взятку в миллион долларов
25 декабря 2024, 16:08

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

Соратник мэра Киева Виталия Кличко Александр Суханов задержан в городе по подозрению в получении взятки в миллион долларов, сообщила в Telegram-канале Служба безопасности Украины (СБУ). Речь идет о преступной схеме Киевской городской госадминистрации (КГГА).
«…Задержан руководитель одной из областных ячеек известной партии, который требовал у частного предпринимателя взятку в 1 миллион долларов. По материалам дела, в обмен на эту сумму политик обещал решить земельный вопрос, который возник у бизнесмена с должностными лицами КГГА», — гласит публикация СБУ.
Силовики уточнили, что злоумышленника взяли «на горячем». Официально имя задержанного не названо, однако соответствующие данные есть у украинских журналистов.

Подозреваемому инкриминируют особо крупное мошенничество в составе группы. По данной статье Суханову грозит до 12 лет колонии.

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#новости
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Алиев поручил госкомиссии расследовать причины авиакатастрофы вблизи Актау
25 декабря 2024, 15:35

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил государственной комиссии провести срочное расследование причин авиакатастрофы, произошедшей вблизи Актау, и представить ему отчет о результатах. Об этом пишет РИА Новости.
В своем распоряжении он также указал на необходимость оказания помощи семьям погибших и пострадавших, а также решения вопросов, касающихся иностранных граждан, пострадавших в результате инцидента. Кроме того, он призвал комиссию регулярно информировать общественность о своей деятельности.

Самолет Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря вблизи города Актау на западе Казахстана. По информации Росавиации, после столкновения с птицами командир принял решение направиться на запасной аэродром в Актау. На борту находились 69 человек, включая 5 членов экипажа. По данным посольства РФ, 10 россиян получили травмы и находятся в больницах Актау.

Алиев подписал распоряжение об объявлении 26 декабря траура в Азербайджане. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#самолет
#аэродром
#рф
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Алиев подписал распоряжение об объявлении 26 декабря траура в Азербайджане
25 декабря 2024, 15:07

Фото: iStock/Tatiana rico

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о том, что 26 декабря в стране будет объявлен траур. Это решение принято в связи с трагическими событиями, произошедшими в республике. В этот день будут приспущены государственные флаги, а также отменены развлекательные мероприятия. Алиев выразил соболезнования всем, кто пострадал в результате этих событий.
«Согласно распоряжению президента Азербайджана, 26 декабря в республике объявлено трауром», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что самолет Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря вблизи Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения с птицами командир принял решение изменить маршрут и направиться на запасной аэродром в Актау. На борту находились 69 пассажиров. В посольстве России сообщили, что 10 граждан РФ были госпитализированы в Актау.

Оба пилота рухнувшего в Казахстане самолета «Азербайджанских линий» погибли. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#самолет
#казань
#крушение
#рф
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США одобрили кандидатуру российского посла в Вашингтоне
Лавров: США одобрили кандидатуру нового посла России в Вашингтоне
25 декабря 2024, 15:03

Фото: iStock/Sven Loeffler

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США одобрили кандидатуру нового посла РФ в Вашингтоне. Об этом он сообщил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
По словам Лаврова, США приветствовали кандидатуру нового российского посла в Вашингтоне. Дата выезда дипломата на место службы планируется с учетом предстоящей 20 января инаугурации нового американского президента Дональда Трампа, пояснил министр.

Лавров заключил, что временное отсутствие российского посла в Соединенных Штатах никак не связано с политикой и не является демаршем.

Напомним, Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков против 226 у соперницы Камалы Харрис. Официально в должность президента США Трамп вступит 20 января 2025 года.

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#сша
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Лавров счел мозг Зеленского непостижимым для нормальных людей
25 декабря 2024, 14:39

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал не относиться серьезно к каким-либо заявлениям Владимира Зеленского, указав на то, что его мозг «непостижим для нормальных людей». Об этом он сообщил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
Министр напомнил о позиции предводителя киевского режима по вопросу транзита российского газа в Европу через украинскую территорию. Зеленский заявлял, что оплата за российский газ на границе с Украиной будет считаться «финансированием войны».

Однако при этом он готов был рассмотреть вариант, при котором за полученный газ из РФ европейские государства не платили бы до окончания спецоперации.

Ранее президент Словакии Роберт Фицо пригрозил Украине возможным конфликтом, в случае отказа от дальнейшего транзита газа из РФ в Европу. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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