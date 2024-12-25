В МИД РФ отвергли обвинения в повреждении посольств в Киеве

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Попытки обвинить РФ в повреждении посольств иностранных государств в Киеве беспочвенны, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.
По словам дипломата, подобные заявления со стороны Киева и Запада делаются для того, чтобы сместить фокус внимания со своих террористических атак. Захарова добавила, что проблемы для иностранных посольств на Украине создают западные системы ПВО, которые непрофессионально используются военными ВСУ.
Ранее сообщалось, что спецслужбы Украины смогли поставить в РФ петарды с взрывоопасным веществом мгновенного действия. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова