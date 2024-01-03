Франция назвала ракетные удары Украины по Белгороду законной обороной

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Министерство иностранных дел Франции признало ракетные удары ВСУ по Белгороду законной обороной. Об этом пишет РИА Новости.
В ходе брифинга представители французского внешнеполитического ведомства заявили, что удар по городу Российской Федерации с применением кассетных боеприпасов соответствует «законному праву на оборону в соответствии с 51 статьей Устава ООН».
Напомним, 30 декабря по центру Белгорода Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар. Президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими 1 января назвал произошедшее запланированным террористическим актом. В результате атаки умерло 25 человек, среди которых пятеро детей. Более 100 человек пострадали.
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Алина Юрчак