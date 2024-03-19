Лётчик Юрчихин: Россией нельзя тупо манипулировать

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Герой России лётчик-космонавт Фёдор Юрчихин выразил уверенность в будущем России в связи с победой на выборах президента страны Владимира Путина.
Он подчеркнул, что Россией невозможно манипулировать.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин одержал победу на президентских выборах в том числе за рубежом. Так, спикер Кремля, опираясь на результаты голосования, заявил, что Владимир Путин лидирует на выборах на пост российского президента в том числе и по мнению избирателей, находящихся за рубежом.
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«Россия — это не то государство, которым можно тупо манипулировать», — приводит RT слова Юрчихина.
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Мелисса Тимофеева