«Позорная слабость»: Медведев – о решении Германии не считать Путина президентом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в случае невыполнения Ереваном требований Баку о передаче Азербайджану нескольких приграничных сёл, высок риск начала войны. Об этом он заявил в ходе встречи с жителями этих населённых пунктов.