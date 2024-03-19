«Позорная слабость»: Медведев – о решении Германии не считать Путина президентом

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Власти Германии собираются вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, но при этом не хотят признавать его главой государства. Всё это от «позорной слабости», считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев в своём Telegram-канале написал, что не понимает, ем в таком случае является Путин для властей Германии, при отсутствии нужной легитимности. Также он задался вопросом, какова цена таким переговорам. По его словам, такие заявления делаются от «позорной слабости», поскольку повлиять на ход выборов они не могут, результаты не признают, но выделиться как-то надо.
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Анастасия Чинкова