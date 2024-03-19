Песков: Результаты голосования показывают, что Путин одержал победу и за рубежом

Фото: Официальный сайт Кремля
Российский лидер Владимир Путин одержал победу на президентских выборах в том числе за рубежом, с таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Спикер Кремля, опираясь на результаты голосования, заявил, что Владимир Путин лидирует на выборах на пост российского президента в том числе и по мнению избирателей, находящихся за рубежом.
Напомним, президентские выборы впервые проходили в России на протяжении трёх дней, с 15 по 17 марта. Также впервые на выборах главы государства была применена система дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
По результатам голосования, нынешний президент Владимир Путин набрал более 87 процентов. За Николая Харитонова проголосовали 4,3 процента избирателей, за Владислава Даванкова — 3,85, а за Леонида Слуцкого — 3,2.
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Напомним, президентские выборы впервые проходили в России на протяжении трёх дней, с 15 по 17 марта. Также впервые на выборах главы государства была применена система дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
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Евгения Парфентьева