Любая переписка в мессенджерах видна спецслужбам, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил, что переписка в любых мессенджерах полностью прозрачна для российских спецслужб.
Комментируя ситуацию с популярными мессенджерами WhatsApp* и Telegram в России, а также внедрение отечественного мессенджера Max, Песков подчеркнул, что любые мессенджеры являются «абсолютно прозрачной системой».
Песков призвал граждан и компании иметь это в виду, понимая, что любые переписки доступны спецслужбам.
Он добавил, что это особенно важно учитывать при обсуждении секретных государственных и корпоративных вопросов.
Читайте также: *принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России