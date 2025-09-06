Любая переписка в мессенджерах видна спецслужбам, заявил Песков

06 сентября 2025, 18:03

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил, что переписка в любых мессенджерах полностью прозрачна для российских спецслужб.