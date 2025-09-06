Достижения.рф

Любая переписка в мессенджерах видна спецслужбам, заявил Песков

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил, что переписка в любых мессенджерах полностью прозрачна для российских спецслужб.



Комментируя ситуацию с популярными мессенджерами WhatsApp* и Telegram в России, а также внедрение отечественного мессенджера Max, Песков подчеркнул, что любые мессенджеры являются «абсолютно прозрачной системой».

Песков призвал граждан и компании иметь это в виду, понимая, что любые переписки доступны спецслужбам.

Он добавил, что это особенно важно учитывать при обсуждении секретных государственных и корпоративных вопросов.

*принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России
Анастасия Чинкова

