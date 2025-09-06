Песков раскрыл, знает ли Путин современный молодежный сленг
Песков: Путин знаком с молодежным сленгом
Президент России Владимир Путин знаком с молодежным сленгом. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью ТАСС.
Он также обратил внимание на то, что у главы государства есть внуки, в связи с чем «проявления современной субкультуры» не могут обойти его стороной.
«Но это далеко <…> не тот стиль общения, который он использует в повседневной жизни», — отметил представитель Кремля.Когда интервьюеры поинтересовались, звучат ли подобные выражения на совещаниях, политик рассмеялся. По его словам, этого не происходит.
Напомним, ранее российский лидер посетил интерактивную экспозицию «Уникальный русский язык» во Владивостоке на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), где его познакомили с такими фразами, как «полный кринж» и «чилловая катка».