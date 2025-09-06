Песков раскрыл, знает ли Путин современный молодежный сленг

06 сентября 2025, 11:26

Песков: Путин знаком с молодежным сленгом

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин знаком с молодежным сленгом. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью ТАСС.





Он также обратил внимание на то, что у главы государства есть внуки, в связи с чем «проявления современной субкультуры» не могут обойти его стороной.

«Но это далеко <…> не тот стиль общения, который он использует в повседневной жизни», — отметил представитель Кремля.