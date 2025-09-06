Песков раскрыл, какие компании являются врагами России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что компании, поддерживавшие и финансировавшие ВСУ, стали врагами для России. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Пескова, Москва готова к диалогу только с теми брендами, которые при уходе с российского рынка полностью выполнили свои обязательства.
Ранее, 13 мая, президент Владимир Путин подчеркнул, что одних извинений от компаний, финансировавших Украину, будет недостаточно для возвращения на российский рынок.
Тем временем Financial Times сообщила, что российские власти ввели запрет для западных компаний, продающих свой бизнес в России, на вывод выручки в долларах и евро.
