Песков раскрыл, какие компании являются врагами России

06 сентября 2025, 17:52

Песков: финансирующие ВСУ компании являются врагами России

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что компании, поддерживавшие и финансировавшие ВСУ, стали врагами для России. Об этом сообщает ТАСС.