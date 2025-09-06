Песков подтвердил проведение прямой линии с Путиным до конца 2025 года

06 сентября 2025, 03:34

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин проведет традиционную прямую линию с большой пресс-конференцией до конца 2025 года. Об этом он заявил в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.





Отвечая на вопрос журналистов о планах на оставшуюся часть года, Песков сказал:





«Да, до конца года тоже будем проводить обязательно».