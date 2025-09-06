Песков подтвердил проведение прямой линии с Путиным до конца 2025 года
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин проведет традиционную прямую линию с большой пресс-конференцией до конца 2025 года. Об этом он заявил в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.
Отвечая на вопрос журналистов о планах на оставшуюся часть года, Песков сказал:
«Да, до конца года тоже будем проводить обязательно».Это мероприятие станет продолжением традиции, начатой в 2001 году, когда Владимир Путин впервые провел прямую линию с гражданами России.
Формат прямой линии с большой пресс-конференцией был впервые опробован в 2020 году и с тех пор используется регулярно. Последнее такое мероприятие состоялось 19 декабря 2024 года и продолжалось 4 часа 27 минут, в ходе которого президент ответил на 76 вопросов, включая 14 вопросов по тематике специальной военной операции.
За время существования формата было несколько исключений: прямая линия не проводилась в 2004, 2012, 2020 и 2022 годах. В 2020 году элементы прямой линии были включены в ежегодную пресс-конференцию, а с 2023 года эти два формата решили объединить в единое мероприятие.