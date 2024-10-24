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Президент Венесуэлы Николас Мадуро отметил в беседе с корреспондентом RT Семёном Сендеровым, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным прошла невероятно.
«Невероятная встреча между близкими странами и близкими президентами», — прокомментировал Мадуро.
Также на саммите БРИКС генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к установлению мира в Газе, Ливане, Судане и на Украине.
«Ваши превосходительства, дамы и господа, Саммит Будущего наметил курс на укрепление многосторонности в интересах глобального развития и безопасности. Теперь мы должны перейти от слов к делу», — приводят argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости слова Гутерреша.
Ранее комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России сообщила о попытках иноагентов дискредитировать проходящий в Казани саммит стран БРИКС.
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