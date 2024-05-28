Мадуро назвал виновных в провале переговоров России и Украины

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро поррасуждал, почему Россия и Украина не смогли заключить мирный договор весной 2022 года. Свои предположения политик озвучил в еженедельной программе «С Мадуро плюс» телеканала Venezolana de Televisión.
Мадуро назвал виновного в провале российско-украинских переговоров и подчеркнул, что Соединённые Штаты и Евросоюз не позволили сторонам прийти к соглашению.
Как считает президент, конфликт на Украине «продолжается, чтобы оправдать крупные доходы производителей вооружений». Мадуро отметил, что было принято решение «совершить интервенцию и победить Россию».
Напомним, последний раз переговоры с участием РФ и Украины проходили во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Спустя время украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает проведение переговоров с президентом России.
Российская сторона неоднократно заявляла, что готова к переговорам, однако Украина на законодательном уровне ввела запрет на них.
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«Проект договора был готов к подписанию, но правительство США и элиты Евросоюза отдали приказ не подписывать соглашение», — подчеркнул венесуэльский лидет.
Как считает президент, конфликт на Украине «продолжается, чтобы оправдать крупные доходы производителей вооружений». Мадуро отметил, что было принято решение «совершить интервенцию и победить Россию».
Напомним, последний раз переговоры с участием РФ и Украины проходили во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Спустя время украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает проведение переговоров с президентом России.
Российская сторона неоднократно заявляла, что готова к переговорам, однако Украина на законодательном уровне ввела запрет на них.
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Алина Юрчак