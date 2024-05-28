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Мадуро назвал виновных в провале переговоров России и Украины

Мадуро: США и евросоюз не дали России заключить мир с Украиной
28 мая 2024, 06:10
Фото: istock / Zerbor

Фото: istock / Zerbor

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поррасуждал, почему Россия и Украина не смогли заключить мирный договор весной 2022 года. Свои предположения политик озвучил в еженедельной программе «С Мадуро плюс» телеканала Venezolana de Televisión.
Мадуро назвал виновного в провале российско-украинских переговоров и подчеркнул, что Соединённые Штаты и Евросоюз не позволили сторонам прийти к соглашению.

«Проект договора был готов к подписанию, но правительство США и элиты Евросоюза отдали приказ не подписывать соглашение», — подчеркнул венесуэльский лидет.


Как считает президент, конфликт на Украине «продолжается, чтобы оправдать крупные доходы производителей вооружений». Мадуро отметил, что было принято решение «совершить интервенцию и победить Россию».

Напомним, последний раз переговоры с участием РФ и Украины проходили во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Спустя время украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает проведение переговоров с президентом России.

Российская сторона неоднократно заявляла, что готова к переговорам, однако Украина на законодательном уровне ввела запрет на них.

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В России отреагировали на слова Байдена о «победе» США над фашизмом
Антонов: США ведут курс на принижение роли СССР в сокрушении фашизма
28 мая 2024, 06:25

Фото: РИА Новости / Михаил Тургиев

Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что администрация США занимаются принижением и дезавуированием роли Советский Союза в уничтожении фашизма. Слова российского посла приводит Телеграм-канал диппредставительства.
«Нет в мире ни одной страны, которая вынесла больше, чем мы в борьбе с гитлеровской Германией и ее сателлитами», — заявил Антонов.
Он подчеркнул, что РФ будет с этим бороться и не позволит искажать историю.

На днях американский президент Джо Байден в ходе выступления на Арлингтонском военном кладбище в честь национального Дня памяти, сказал, что во время Второй мировой войны мир и Европу спасла от фашизма армия Соединенных Штатов. При этом он ни слова не сказал о вкладе СССР в окончание войны.

Последнее время политики Запада все чаще искажают исторические факты. Так официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США и союзники одержали победу над фашизмом во Второй мировой войне. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#сша
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#рф
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#джо великая отечественная война
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Макрон заявил об отсутствии войны Европы с Россией
Макрон: Европа не воюет с РФ, но хочет мира, который выберет Украина
28 мая 2024, 03:15

Фото: РИА Новости / Стрингер

Европа не ведет войну против Российской Федерации или российского народа, но хочет «мира, который выберет Украина». Слова французского лидера передает BFMTV.
«Мы, европейцы, не ведем войну с Россией или российским народом», — заявил Макрон в ходе выступления перед молодежью в Дрездене.
Французский президент снова заявил, что в украинском конфликте на кону «будущее и безопасность Евросоюза».

При этом Макрон признал, что ЕС «не изменит свою географию», а РФ останется его соседом «завтра и послезавтра». По этой причине Европейскому союзу уделить внимание общей концепции безопасности, которую он до этого «делегировал своим союзникам».

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, поскольку в этом нет никакого смысла. Глава РФ отметил, что политики Запада регулярно запугивают свое население мнимой угрозой со стороны России с целью отвлечения внимание от проблем внутри их стран, но «умные люди прекрасно понимают, что это фейк».

Путин добавил, что западные государства начали понимать, что стратегическое поражение РФ в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Росси открыта к диалогу.

Ранее стало известно, что французский дипломат скончался на Шри-Ланке при невыясненных обстоятельствах. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Зеленский подпишет с Бельгией соглашение о безопасности
Soir: Зеленский 28 мая посетит Бельгию для подписания соглашения о безопасности
28 мая 2024, 02:29

Владимир Зеленский 28 мая посетит Бельгию с целью подписания соглашения о безопасности. Также он планирует провести встречу с премьер-министром королевства Александром Де Кроо и министром обороны страны Людивин Денондер. Об этом информирует издание Soir.
«Во вторник ожидается прибытие Зеленского в Бельгию. После подписания двустороннего соглашения о безопасности в Брюсселе его примут на военном аэродроме Мелсбрук», — сказаано в публикации газеты.
Уточняется, что украинский лидер встретится с пилотами, инструкторами и техническими специалистами истребителей F-16 на аэродроме.

Ранее сообщалось, что Испания и Украина подписали двустороннее соглашение о безопасности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Медведев предрек России победу в ближайшее время
Медведев: Россия добьется победы в конфликте с Украиной в самое ближайшее время
27 мая 2024, 23:20

Фото: РИА Новости / Екатерина Штукина

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с военными на полигоне Песочненский в Ленинградской области прокомментировал ход конфликта на Украине. Медведев предрек РФ победу в конфликте с Украиной и отметил, что это произойдет в скором времени. Видео опубликовано на его странице «Вконтакте».
«Уверен, что благодаря таким военнослужащим, как вы, благодаря будущим офицерам, мы в самом ближайшем времени добьемся необходимых нам результатов. А результаты эти тоже вам понятны: нам нужна только победа, и эту победу мы получим», — заявил Медведев.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что польская сторона должна понимать, что удар со стороны США по российским целям означает мировую войну. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#рф
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В Евросоюзе обсудили отмену ограничений на удары Киева по России западным оружием
Боррель: главы МИД ЕС обсудили снятие ограничений на удары Украины по РФ
27 мая 2024, 23:02

Фото: РИА Новости / Стрингер

Главы МИД государств-членов Европейского союза впервые обсудили снятие ограничений на использование ВСУ предоставленного Западом оружия для ударов по целям на территории Российской Федерации. С таким заявлением выступил глава объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам встречи в Брюсселе, информирует Reuters.
«Мы обсудили с главой МИД Украины потребности в области обороны, в частности, дополнительные системы ПВО, особенно Patriot, а также снятие ограничений на использование западного оружия против российских военных в России. Дебаты по этому вопросу нарастают», — заявил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на удары ВСУ оружием Запада по России — это заявление, увеличивающее эскалацию конфликта. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#россия
#евросоюз
#жозеп боррель
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Передвижение Путина на необычном виде транспорта попало на видео
Журналист Зарубин опубликовал кадры передвижения Путина на электромобиле
27 мая 2024, 20:22

Фото: сайт Кремля

Видео, запечатлевшее необычный транспорт президента России Владимира Путина, появилось в Telegram-канале журналиста кремлевского пула Павла Зарубина.
На кадрах видно, как Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев передвигаются на мини-электрокаре.

«Президенты пользуются самыми разными видами транспорта. Сегодня, например, экскурсия по новому музею в Ташкенте проходит на современных электрокарах», — отметил Зарубин в своем комментарии к видео.


Ранее Мирзиеев подчеркнул, что визит Путина в Узбекистан знаменует новую эпоху в отношениях между двумя странами.

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Байден: американские солдаты спасли мир от фашизма в годы Второй мировой войны
27 мая 2024, 19:58

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден заявил, что во время Второй мировой войны американские солдаты спасли мир и освободили Европу. Об этом Байден сообщил во время выступления на Арлингтонском военном кладбище в честь национального Дня памяти, передает РИА Новости.
По словам американского лидера, в разные периоды истории Штатов американские военные смогли не только защитить независимость и победить фашизм, но и создать крепкие альянсы. Примечательно, что Байден не упомянул о роли Советского Союза и других государств в победе над фашизмом.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что Вашингтон исключает СССР из числа победителей в борьбе с фашизмом. Антонов отметил, что США значительно преувеличивают свою роль.

Напомним, за последнее время западные политики все чаще искажают исторические факты. Так официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США и союзнические силы одержали победу над фашизмом во Второй мировой войне. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#сша
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#антонов
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«Против общего врага»: Кто такие талибы и почему России выгодно сотрудничать с ними
Путину предложили снять с «Талибана»* статус террористической организации
27 мая 2024, 18:28

Фото: iStock/Sohrab Omar

Директор второго департамента Азии Замир Кабулов заявил в интервью для РИА Новости, что МИД и Минюст РФ закончили проработку вопроса о возможном снятии в России с движения «Талибан»* статуса террористической организации. Предложение направлено в Кремль, решение по нему будет принимать президент РФ Владимир Путин.
Подробнее об истории движения и о том, почему оно было признано террористическим, расскажет редакция «Радио 1».

Кто такие талибы


«Талибан»* — это исламистское религиозно-политическое военизированное движение, классифицируемое во многих странах мира как террористическая организация. Талибами называются люди, которые участвуют в «Талибане»*.

«Талибан» возник среди пуштунского населения Афганистана и правил страной с 1996 по 2001 год, после чего был свергнут Северным альянсом. В 2021 году, в связи с объявлением США о выводе своих войск из Афганистана, талибы начали наступление на позиции афганской армии. К августу этого же года они установили контроль над большей частью территории страны, а 15 августа заняли столицу, Кабул, и объявили о полном контроле над Афганистаном.

Кто и почему признал «Талибан»* террористической организацией


Москва не признавала «Талибан»* в качестве законных властей Афганистана после того, как они взяли под свой контроль Кабул.

После закрытия российского посольства в Кабуле и эвакуации его сотрудников генконсульство РФ оставалось только в Мазари-Шарифе.

В мае 1997 года в связи с приближением линии фронта Москва закрыла свою последнюю дипмиссию в Афганистане.

В январе 2000 года «Талибан»* признал независимость «Чеченской Республики Ичкерия» (ЧРИ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и объявил об установлении дипломатических отношений с правительством Аслана Мескадова. По данным российской разведки, чеченские боевики согласились разместить лагерь в районе Мазари-Шариф на границе с Узбекистаном и предоставить убежище правительству ЧРИ в изгнании.

В феврале 2000 года «Талибан»* обратился к мусульманскому миру с призывом объявить «священную войну» России, чтобы заставить ее прекратить антитеррористическую операцию в Чечне. В марте того же года радио талибов начало вещание на русском языке.

14 февраля 2003 года Верховный суд РФ признал движение «Талибан»* террористической организацией, чья деятельность запрещена на территории России. Несмотря на это, представители политического крыла движения несколько раз приезжали в Москву на переговоры.

Террористической организацией «Талибан»* также считается в Кыргызстане, Таджикистане, Турции и Канаде.

Сотрудничество России и «Талибана»*


27 мая стало известно, что Россия направила приглашение движению «Талибан»* принять участие в Петербургском международном экономическом форуме. По словам директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова, с талибами хотят обсудить вопросы сотрудничества в сфере закупке нефтепродуктов из России, а также в использовании транзитных возможностей Афганистана для расширения товарооборота с обширным регионом.

В беседе с NEWS.RU военный политолог Александр Перенджиев заявил, что «Талибан»* больше не относится враждебно к России, а потому сотрудничество с ним может быть выгодно для нашей страны.

Политолог считает, что Россия и «Талибан»* могли бы сотрудничать в разработке полезных ископаемых в Афганистане или борьбе с наркотрафиком.

«США сейчас сосредоточили свое внимание на Средней Азии и Центральной Азии, чтобы вновь создать угрозы вокруг России. И, как бы это ни было парадоксально, именно взаимодействие с «Талибаном»* дает нам больше возможностей понизить влияние Штатов в тех регионах», — объяснил Перенджиев.

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*Организация, признанная террористической на территории РФ
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#минюст
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Польша вводит ограничения на передвижение российских дипломатов по стране
27 мая 2024, 16:13

Фото: iStock/macky_ch

Польские власти вводят ограничения на передвижение российских дипломатов по стране, об этом сообщил глава МИД страны Радослав Сикорский.
«Российские дипломаты смогут перемещаться в рамках Мазовецкого воеводства, а консулы — в границах своих регионов», — цитирует слова Сикорского РИА Новости.

По его словам, ограничения коснутся всех дипломатов, кроме российского посла.

Ранее стало известно, что Польша подписала договор с Соединёнными Штатами Америки об использовании их радиолокационные системы для наблюдения за своими границами. Радары смогут будут контролировать воздушное пространство до Украины, Белоруссии и российского Калининграда, уточнили журналисты.

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#польша
#россия
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