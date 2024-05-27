«Против общего врага»: Кто такие талибы и почему России выгодно сотрудничать с ними

Фото: iStock/Sohrab Omar
Директор второго департамента Азии Замир Кабулов заявил в интервью для РИА Новости, что МИД и Минюст РФ закончили проработку вопроса о возможном снятии в России с движения «Талибан»* статуса террористической организации. Предложение направлено в Кремль, решение по нему будет принимать президент РФ Владимир Путин.
Подробнее об истории движения и о том, почему оно было признано террористическим, расскажет редакция «Радио 1».
«Талибан»* — это исламистское религиозно-политическое военизированное движение, классифицируемое во многих странах мира как террористическая организация. Талибами называются люди, которые участвуют в «Талибане»*.
«Талибан» возник среди пуштунского населения Афганистана и правил страной с 1996 по 2001 год, после чего был свергнут Северным альянсом. В 2021 году, в связи с объявлением США о выводе своих войск из Афганистана, талибы начали наступление на позиции афганской армии. К августу этого же года они установили контроль над большей частью территории страны, а 15 августа заняли столицу, Кабул, и объявили о полном контроле над Афганистаном.
Москва не признавала «Талибан»* в качестве законных властей Афганистана после того, как они взяли под свой контроль Кабул.
После закрытия российского посольства в Кабуле и эвакуации его сотрудников генконсульство РФ оставалось только в Мазари-Шарифе.
В мае 1997 года в связи с приближением линии фронта Москва закрыла свою последнюю дипмиссию в Афганистане.
В январе 2000 года «Талибан»* признал независимость «Чеченской Республики Ичкерия» (ЧРИ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и объявил об установлении дипломатических отношений с правительством Аслана Мескадова. По данным российской разведки, чеченские боевики согласились разместить лагерь в районе Мазари-Шариф на границе с Узбекистаном и предоставить убежище правительству ЧРИ в изгнании.
В феврале 2000 года «Талибан»* обратился к мусульманскому миру с призывом объявить «священную войну» России, чтобы заставить ее прекратить антитеррористическую операцию в Чечне. В марте того же года радио талибов начало вещание на русском языке.
14 февраля 2003 года Верховный суд РФ признал движение «Талибан»* террористической организацией, чья деятельность запрещена на территории России. Несмотря на это, представители политического крыла движения несколько раз приезжали в Москву на переговоры.
Террористической организацией «Талибан»* также считается в Кыргызстане, Таджикистане, Турции и Канаде.
27 мая стало известно, что Россия направила приглашение движению «Талибан»* принять участие в Петербургском международном экономическом форуме. По словам директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова, с талибами хотят обсудить вопросы сотрудничества в сфере закупке нефтепродуктов из России, а также в использовании транзитных возможностей Афганистана для расширения товарооборота с обширным регионом.
В беседе с NEWS.RU военный политолог Александр Перенджиев заявил, что «Талибан»* больше не относится враждебно к России, а потому сотрудничество с ним может быть выгодно для нашей страны.
Политолог считает, что Россия и «Талибан»* могли бы сотрудничать в разработке полезных ископаемых в Афганистане или борьбе с наркотрафиком.
Читайте также:
МИД и Минюст предложили исключить «Талибан»* из запрещенных организаций
МИД одобрил решение Казахстана исключить «Талибан»* из запрещенных организаций
Медведев: «Талибан»* быстро изменил ситуацию с наркотиками в Афганистане
*Организация, признанная террористической на территории РФ
Кто такие талибы
«Талибан»* — это исламистское религиозно-политическое военизированное движение, классифицируемое во многих странах мира как террористическая организация. Талибами называются люди, которые участвуют в «Талибане»*.
«Талибан» возник среди пуштунского населения Афганистана и правил страной с 1996 по 2001 год, после чего был свергнут Северным альянсом. В 2021 году, в связи с объявлением США о выводе своих войск из Афганистана, талибы начали наступление на позиции афганской армии. К августу этого же года они установили контроль над большей частью территории страны, а 15 августа заняли столицу, Кабул, и объявили о полном контроле над Афганистаном.
Кто и почему признал «Талибан»* террористической организацией
Москва не признавала «Талибан»* в качестве законных властей Афганистана после того, как они взяли под свой контроль Кабул.
После закрытия российского посольства в Кабуле и эвакуации его сотрудников генконсульство РФ оставалось только в Мазари-Шарифе.
В мае 1997 года в связи с приближением линии фронта Москва закрыла свою последнюю дипмиссию в Афганистане.
В январе 2000 года «Талибан»* признал независимость «Чеченской Республики Ичкерия» (ЧРИ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и объявил об установлении дипломатических отношений с правительством Аслана Мескадова. По данным российской разведки, чеченские боевики согласились разместить лагерь в районе Мазари-Шариф на границе с Узбекистаном и предоставить убежище правительству ЧРИ в изгнании.
В феврале 2000 года «Талибан»* обратился к мусульманскому миру с призывом объявить «священную войну» России, чтобы заставить ее прекратить антитеррористическую операцию в Чечне. В марте того же года радио талибов начало вещание на русском языке.
14 февраля 2003 года Верховный суд РФ признал движение «Талибан»* террористической организацией, чья деятельность запрещена на территории России. Несмотря на это, представители политического крыла движения несколько раз приезжали в Москву на переговоры.
Террористической организацией «Талибан»* также считается в Кыргызстане, Таджикистане, Турции и Канаде.
Сотрудничество России и «Талибана»*
27 мая стало известно, что Россия направила приглашение движению «Талибан»* принять участие в Петербургском международном экономическом форуме. По словам директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова, с талибами хотят обсудить вопросы сотрудничества в сфере закупке нефтепродуктов из России, а также в использовании транзитных возможностей Афганистана для расширения товарооборота с обширным регионом.
В беседе с NEWS.RU военный политолог Александр Перенджиев заявил, что «Талибан»* больше не относится враждебно к России, а потому сотрудничество с ним может быть выгодно для нашей страны.
Политолог считает, что Россия и «Талибан»* могли бы сотрудничать в разработке полезных ископаемых в Афганистане или борьбе с наркотрафиком.
«США сейчас сосредоточили свое внимание на Средней Азии и Центральной Азии, чтобы вновь создать угрозы вокруг России. И, как бы это ни было парадоксально, именно взаимодействие с «Талибаном»* дает нам больше возможностей понизить влияние Штатов в тех регионах», — объяснил Перенджиев.
Читайте также:
МИД и Минюст предложили исключить «Талибан»* из запрещенных организаций
МИД одобрил решение Казахстана исключить «Талибан»* из запрещенных организаций
Медведев: «Талибан»* быстро изменил ситуацию с наркотиками в Афганистане
*Организация, признанная террористической на территории РФ
Евгения Парфентьева