Мадуро подписал соглашение о стратегическом партнерстве Венесуэлы и РФ в день рождения Путина
VTV: Мадуро подписал соглашение о стратегическом партнерстве Венесуэлы и РФ
Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о вступлении в силу Договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Россией в день рождения Владимира Путина. Об этом сообщили 7 октября на телеканале VTV.
Президент также отметил значение документа как «дорожной карты» двустороннего сотрудничества на ближайшее десятилетие.
«Уже начиная с сегодняшнего дня этот закон вступит в силу как закон Республики. Я очень благодарен Национальной ассамблее, которая ускорила его рассмотрение и обсуждение», — сказал Мадуро.
Ранее, 26 сентября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с главой венесуэльского МИД Иваном Хилем на 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью‑Йорке подчеркнул категорическую недопустимость применения силового давления в отношениях между суверенными государствами.