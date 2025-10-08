Мадуро подписал соглашение о стратегическом партнерстве Венесуэлы и РФ в день рождения Путина

08 октября 2025, 12:30

VTV: Мадуро подписал соглашение о стратегическом партнерстве Венесуэлы и РФ

Владимир Путин и Николас Мадуро (Фото: kremlin.ru)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о вступлении в силу Договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Россией в день рождения Владимира Путина. Об этом сообщили 7 октября на телеканале VTV.





Президент также отметил значение документа как «дорожной карты» двустороннего сотрудничества на ближайшее десятилетие.





«Уже начиная с сегодняшнего дня этот закон вступит в силу как закон Республики. Я очень благодарен Национальной ассамблее, которая ускорила его рассмотрение и обсуждение», — сказал Мадуро.