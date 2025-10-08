Достижения.рф

Мадуро подписал соглашение о стратегическом партнерстве Венесуэлы и РФ в день рождения Путина

Владимир Путин и Николас Мадуро (Фото: kremlin.ru)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о вступлении в силу Договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Россией в день рождения Владимира Путина. Об этом сообщили 7 октября на телеканале VTV.



Президент также отметил значение документа как «дорожной карты» двустороннего сотрудничества на ближайшее десятилетие.

«Уже начиная с сегодняшнего дня этот закон вступит в силу как закон Республики. Я очень благодарен Национальной ассамблее, которая ускорила его рассмотрение и обсуждение», — сказал Мадуро.

Ранее, 26 сентября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с главой венесуэльского МИД Иваном Хилем на 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью‑Йорке подчеркнул категорическую недопустимость применения силового давления в отношениях между суверенными государствами.
Никита Кротов

