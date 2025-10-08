Журналист Херш усомнился в когнитивных способностях Трампа

08 октября 2025, 02:51

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости / Гавриил Григоров)

В Белом доме выразили серьёзную обеспокоенность изменениями в поведении президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил известный журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в личном блоге на платформе Substack.