Журналист Херш усомнился в когнитивных способностях Трампа
В Белом доме выразили серьёзную обеспокоенность изменениями в поведении президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил известный журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в личном блоге на платформе Substack.
По его словам, ключевой проблемой стало то, что Трамп утратил способность «читать» аудиторию. Ранее президент США мастерски владел этим навыком, но теперь утратил его.
Показательным примером послужило выступление Трампа на военной базе в Куонтико, длившееся 71 минуту. Вместо обсуждения внешнеполитических вопросов с высшим военным командованием президент увлёкся личными историями и жалобами. Особенно неуместным, по мнению Херша, выглядело его длительное рассуждение о манере использования ручки экс-президентом США Джо Байденом при подписании документов.
Представители администрации выражают серьёзные опасения относительно когнитивных способностей Трампа. В отличие от ситуации Байденом, когда чиновники предпочитали молчать, сейчас сотрудники Белого дома открыто делятся своими тревогами с журналистами. Они отмечают заметное снижение умственных способностей бывшего президента, что проявляется в отсутствии концентрации и правильной оценки аудитории, отметил Херш.
