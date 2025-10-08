На премьера Италии подали иск в МУС за причастность к геноциду в Газе

08 октября 2025, 10:38

Мелони заявила, что на неё подали иск в МУС за причастность к геноциду в Газе

Джорджа Мелони (фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила о подаче иска против неё, министра обороны Гуидо Крозетто, министра иностранных дел Антонио Таяни и гендиректора оборонного концерна Leonardo Роберто Чинголани в Международный уголовный суд (МУС). Обвинения касаются якобы соучастия в геноциде в секторе Газа.