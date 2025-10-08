На премьера Италии подали иск в МУС за причастность к геноциду в Газе
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила о подаче иска против неё, министра обороны Гуидо Крозетто, министра иностранных дел Антонио Таяни и гендиректора оборонного концерна Leonardo Роберто Чинголани в Международный уголовный суд (МУС). Обвинения касаются якобы соучастия в геноциде в секторе Газа.
Мелони в эфире программы на телеканале Rai1 выразила уверенность в том, что в мире и в истории «нет другого подобного случая обвинения».
Роберто Чинголани ранее отверг обвинения в причастности компании Leonardo к геноциду.
Напомним, что международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории опубликовала доклад, в котором действия Израиля в секторе Газа названы геноцидом.
Конфликт обострился 7 октября 2023 года, когда сектор Газа подвергся масштабной ракетной атаке со стороны Израиля, после чего боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля, убив около 1,2 тысячи человек и захватив более 200 заложников. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи» с массированными ударами по сектору Газа, включая блокаду поставок воды, электричества и медикаментов.
По сведениям администрации в Газе, с начала конфликта число погибших превысило 66 тысяч человек, большая часть из них – мирные жители.
