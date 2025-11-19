США отказались обсуждать возобновление авиасообщения с Россией

19 ноября 2025, 14:17

Посол Дарчиев: в США не захотели обсуждать возобновление прямых рейсов с Россией

Фото: Istock / niphon

Соединённые Штаты отказались обсуждать с Россией вопрос восстановления прямого авиасообщения между двумя странами. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев в комментарии «Коммерсанту».





По словам дипломата, американская сторона избегает предметного диалога не только по авиационной теме, но и по вопросу возврата конфискованной российской дипломатической недвижимости в США.





«Аналогичным образом, увязывая начало любого серьёзного разговора по данной тематике с устраивающим США урегулированием на Украине, американская сторона реагирует на предложение о возобновлении прямого авиасообщения, прерванного Вашингтоном после начала СВО», — подчеркнул Дарчиев.