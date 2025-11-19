Достижения.рф

Премьер Венгрии заявил, что будущим поколениям придётся расплачиваться за помощь Украине

Орбан жёстко ответил фон дер Ляйен на призыв выделить Украине €135 млрд
Виктор Орбан (Фото: www.kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко отреагировал на предложение Еврокомиссии выделить Украине новый кредит в размере €135 млрд.



В своём заявлении, опубликованном в соцсети X, политик подчеркнул, что подобная финансовая поддержка станет бременем для будущих поколений европейцев.

«Астрономическая сумма, которой сегодня не существует. Нашим внукам придётся расплачиваться за издержки российско-украинского конфликта», — сказал Орбан.
Глава венгерского правительства отметил, что сумма, которую ЕК предлагает предоставить Киеву в течение двух лет, равняется как минимум 65% годового объёма экономики Венгрии и почти 75% годового бюджета Европейского союза. По его словам, такие масштабы финансирования «абсолютно нелепы».

Орбан также пообещал, что официальный ответ Венгрии по инициативе Еврокомиссии последует «незамедлительно».
Софья Метелева

