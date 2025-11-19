Верховная Рада отправила в отставку министра юстиции Украины Галущенко
Верховная рада Украины проголосовала за отставку министра юстиции Германа Галущенко, ранее фигурировавшего в резонансном коррупционном скандале. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Решение поддержали 323 депутата, ещё 15 парламентариев воздержались. Галущенко временно отстранили от должности после появления данных о его возможной связи с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого украинские СМИ называют «кошельком Зеленского».
Поводом стали подозрения в коррупционных схемах, затронувших высокопоставленных чиновников. Отставка стала одним из наиболее заметных кадровых решений последних месяцев, а сам скандал продолжает вызывать широкую политическую реакцию в Киеве.
