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Мадуро: в Венесуэле отпразднуют 80-летие победы СССР над фашистской Германией

Фото: iStock/andriano_cz

Фото: iStock/andriano_cz

Президент Венесуэлы Николас Мадуро хочет отпраздновать в стране 80-летие победы СССР над фашистской Германией. Об этом глава государства заявил на закрытии Всемирного антифашистского фестиваля в Каракасе.


«Мы начнем в Венесуэле историческое празднование 80-летия победы над фашизмом», — передает слова Мадуро ТАСС.

Президент Венесуэлы подчеркнул, что в стране отметят взятие Берлина и установку советского флага над Рейхстагом. Также будет отпраздновано освобождение нацифашизма. Подготовку к 80-ой годовщине победы Мадуро предложил посольствам России, Белоруссии и Китая. Также президент уточнил, что сейчас страны Латинской Америки находятся в эпицентре борьбы с фашизмом, в связи с чем он предложил создать всемирный антифашистский альянс.

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#президент
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#великая отечественная война
#венесуэла
МИД РФ: санкции США в отношении России не останутся без реакции
12 января 2025, 05:54

Фото: iStock/donfiore

МИД России пообещал ответной реакции на санкции США. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
В частности санкции касались российского энергетического сектора, ряда компаний и их руководства. В ответ на это в МИД пообещали продолжить реализовывать крупные проекты по добыче нефти и газа. К тому же Россия будет идти по направлению импортозамещения и оказанию нефтесервисных услуг и строительству АЭС в третьих странах.

При этом в ведомстве отметили, что несмотря на все попытки Белого дома, РФ остается важнейшим игроком на глобальном рынке. Нанести стратегическое поражение Москвы со стороны Вашингтона не увенчалась успехом, а отечественная экономика продолжает развиваться.

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#россия
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#мид
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Посольство РФ в США: Штаты предают забвению сотрудничество с СССР во время ВОВ
12 января 2025, 03:33

Фото: iStock/Sven Loeffler

Власти США пытаются предать забвению сотрудничество Штатов и СССР в период Второй мировой войны. Об этом говорится в заявлении российского диппредставительства.
«Находясь в США, остро ощущаем стремление местного политистеблишмента предать забвению страницы российско-американского союзничества в годы Второй мировой войны», — заявили в посольства РФ.

В диппредставительстве отметили, что Запад пытается переписать историю и принизить подвиг солдат СССР в разгроме нацистов. При этом предание забвению сотрудничество Москвы и Вашингтона в 40-х годах отражается в отказе согласовать визит дипломатов из России для проведения мемориальной церемонии в городе Элизабет-Сити.

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#посол
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#рф
#великая отечественная война
#вторая мировая война
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Джорджеску: НАТО будет использовать свою базу в Румынии для начала войны с РФ
12 января 2025, 02:37

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску заявил, что база «Михаил Когэлничану» в Констанце на юго-востоке страны будет использована НАТО для начала войны с Россией. Данное высказывание было сделано в интервью бывшему спецназовцу ВМС США Шону Райану, продемонстрированном телеканалом Digi 24.
«Таким образом, эта база НАТО будет использована для начала крупного наступления в России», — сказал Джорджеску.

Стоит отметить, что «Михаил Когэлничану» станет крупнейшей военной базой НАТО в Европе. Именно она, по мнению политика, будет плацдармом для потенциального наступления на РФ.

Также Джорджеску выступил с критикой международного сообщества. По его словам, страны или притворяются, или у них есть интерес использовать Румынию «как детонатор для опасного прецедента». Политик возмутился и заявил: «Никто не имеет права играть с миром и демократией!».

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#страны
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#румыния
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Экс-посол США Макфол назвал позором компаний из Штатов уплату налогов в РФ
12 января 2025, 01:52

Фото: iStock/Svetlana Sarapultseva

Бывший посол США в России Майкл Макфол назвал позором уплату американскими компаниями налогов в РФ. Об этом он заявил в статье для Newsweek.
По словам дипломата «абсолютно позорным» является то, что сотни компаний продолжают пополнять казну РФ во время конфликта на Украине. Тем самым организации субсидируют Россию для проведения военных действий.

Макфол выразил надежду на то, что акционеры данных компаний проявят большую активность, так как еще не поздно поменять данное явление. Свое заявление политик сделал на фоне новости о том, что американские компании стали крупнейшими иностранными налогоплательщиками на территории РФ. В 2023 году организации пополнили казну Росси на сумму в 1,2 миллиарда долларов.

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#сша
#компании
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Tagesspiegel: удар США по Гренландии приведет к концу НАТО
12 января 2025, 01:15

Фото: iStock/Oleg Chepurin

Удар США по Гренландии приведет к концу НАТО. Об этом рассказал эксперт в сфере международного права Кристиан Маркссен в своем интервью для Tagesspiegel.
«США являются важнейшей державой альянса и нанесут удар по его духу, если сделают это (нападут на Гренландию) с полной серьезностью. Тогда НАТО действительно пришел бы конец», — заявил Маркссен.

Как рассказал эксперт, НАТО создан для обороны стран от атак извне. Если Штаты все-таки нападут на Гренландию, то тогда помощь пострадавшей стране встанет на усмотрение другим членам альянса. Как пример Маркссен назвал Германию. Государство в случае атаки может вступить в военный конфликт или отправить письмо с соболезнованиями.

Напомним, что избранный президент США Дональд Трамп заявлял о своем намерении присоединить к Штатам Гренландию и Канаду. Касательно первой политик не стал исключать применение военной силы для контроля над территорией острова.

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#дональд трамп
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#нато
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Захарова о заключенных, тушащих пожары в Калифорнии: «Мракобесное лицемерие»
12 января 2025, 00:58

Мария Захарова (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Представить МИД РФ Мария Захарова назвала «мракобесным лицемерием» привлечение заключенных к тушению пожаров в штате Калифорния в США. Об этом политик написала в своем telegram-канале.
«К тушению лесных пожаров на юге Калифорнии привлекли сотни заключенных... Как же надоело это мракобесное лицемерие!», — заявила Захарова.

Свои слова представитель МИД объясняет тем, что ранее США вводили санкции против Китая за использование принудительного труда, особенно в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В частности, Вашингтон выступал за остановку принуждения заключенных уйгуров для получения прибыли. Таким образом, Штаты отказались от поставок ряда товаров, которые, по их мнению, были сделаны в принудительном порядке с помощью заключенных.

«Мы не потерпим компании, которые используют принудительный труд и нарушают права человека ради получения прибыли», — заявлял министр внутренних дел США Алехандро Майоркас.

Захарова задала закономерный вопрос о том, стоит ли сейчас ждать от Конгресса санкций в отношении властей Калифорнии? Всю ситуацию представитель МИД охарактеризовала как: «Мракобесное лицемерие».

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#сша
#санкции
#труд
#мид
#захарова
#пожары
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МИД: Новые санкции США против России оставят Трампу «выжженную землю»
11 января 2025, 22:33

Фото: istockphoto/donfiore

Новые ограничительные меры, введённые США против российской энергетики, являются попыткой нынешней администрации Белого дома максимально усложнить экономические связи между двумя государствами.
Об этом заявили в министерстве иностранных дел РФ. Соответствующий пост опубликован в официальном телеграм-канале дипломатического ведомства. Отмечается, что в последние дни пребывания у власти Джозефа Байдена Вашингтон пытается нанести хоть какой-то ущерб российской экономике даже ценой появления рисков дестабилизации ситуации на мировых рынках.

«Соответственно, будущему президенту Трампу, который не вправе отменять указанные санкции без одобрения конгресса, остается "выжженная земля" — в прямом и переносном смысле», — говорится в заявлении российского МИД.

Дипломаты также подчеркнули, что явно враждебные действия Вашингтона не останутся без ответной реакции. Такие шаги администрации Белого дома будут учтены при выработке внешнеэкономической стратегии России, которая была и остаётся ключевым игроком на глобальном топливном рынке.

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#сша
#санкции
#мид
#пост
#рф
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Ватикан разрешил гомосексуалистам становиться священниками
11 января 2025, 22:08

Фото: istockphoto/wideonet

Выпущена новая инструкция Итальянской епископской конференции. Согласно документу, теперь в семинарию позволено принимать гомосексуалистов.
Об этом пишет информационное агентство Reuters. При нынешнем Папе Римском Франциске Католическая церковь последовательно смягчала позицию в отношении однополых связей*, однако до священства геев всё-таки не допускали. Теперь и этот рубеж пройден — инструкция предписывает «учитывать сексуальные предпочтения кандидата в священники как один из аспектов его личности».

При этом соблюдение целибата остается обязательным, как и для всех прочих семинаристов с традиционными сексуальными предпочтениями. Инструкция вступила в силу на 3 года «испытательного периода». Год назад Папа Римский позволил священникам благословлять однополые браки, несмотря на то, что Катехизис католической церкви определяет гомосексуализм как «тяжкий грех против целомудрия» и «выражение порока похоти».

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#церковь
#папа римский
#священник
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Основатель команды «Сталкер» Ночной хоккейной лиги Зайцев умер на тренировке
11 января 2025, 21:01

Фото: istockphoto/Anton Vierietin

10 января в Москве скоропостижно скончался основатель любительской хоккейной команды «Сталкер» Алексей Зайцев. Смерть произошла во время тренировки.
Как сообщил агентству ТАСС руководитель команды «Сталкер» Александр Артюшкин, по всей видимости, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Крепкому здоровому человеку стало плохо вечером 10 января, он потерял сознание прямо на льду. До приезда скорой помощи ему пытались оказать помощь, но прибывшие на вызов врачи констатировали смерть.

Александр Артюшкин рассказал о необыкновенных личных качествах Зайцева.

«Он был потрясающим человеком с большой буквы, и в этом уверены все, кто его знал», — говорится в заявлении клуба.

В юности Алексей Зайцев играл за московские команды «Динамо» и ЦСКА. Возглавляемая им команда «Сталкер» стала победителем Ночной хоккейной лиги в сезоне 2016/2017.

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