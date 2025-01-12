Мадуро: в Венесуэле отпразднуют 80-летие победы СССР над фашистской Германией

Фото: iStock/andriano_cz
Президент Венесуэлы Николас Мадуро хочет отпраздновать в стране 80-летие победы СССР над фашистской Германией. Об этом глава государства заявил на закрытии Всемирного антифашистского фестиваля в Каракасе.
«Мы начнем в Венесуэле историческое празднование 80-летия победы над фашизмом», — передает слова Мадуро ТАСС.
Президент Венесуэлы подчеркнул, что в стране отметят взятие Берлина и установку советского флага над Рейхстагом. Также будет отпраздновано освобождение нацифашизма. Подготовку к 80-ой годовщине победы Мадуро предложил посольствам России, Белоруссии и Китая. Также президент уточнил, что сейчас страны Латинской Америки находятся в эпицентре борьбы с фашизмом, в связи с чем он предложил создать всемирный антифашистский альянс.
Читайте также:
Мадуро назвал безумием разрешение Запада Киеву наносить удары вглубь России
«Это очень опасно»: Мадуро предупредил американцев об угрозе перед выборами
Россия и Венесуэла обсудят применение ИИ в когнитивной войне, которую ведет НАТО
Иван Мусатов