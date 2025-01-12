Независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску заявил, что база «Михаил Когэлничану» в Констанце на юго-востоке страны будет использована НАТО для начала войны с Россией. Данное высказывание было сделано в интервью бывшему спецназовцу ВМС США Шону Райану, продемонстрированном телеканалом Digi 24.